Chaque film d’Oliver Stone classé du pire au meilleur

Les réalisateurs ont souvent une proposition délicate lorsqu’ils entrent dans le système hollywoodien. Ils peuvent soit suivre leur propre chemin et poursuivre leurs propres idées au risque d’échec financier, soit emprunter la voie approuvée par le studio. Le réalisateur américain Oliver Stone a chevauché la ligne entre les deux.

Bien que Stone ait peut-être écrit Scarface et contribué fortement à Midnight Express de 1978, cette liste se concentrera uniquement sur ses efforts de réalisateur. Oliver Stone a réalisé de nombreux films variés tout au long de sa longue carrière et certains s’en tirent mieux que d’autres.

Ses sorties sont souvent basées sur la politique et les événements du monde réel, en les adaptant à l’écran. Certaines productions sont parmi les meilleures de leur genre, tandis que d’autres se démarquent comme des expériences malavisées qui ne conviennent pas aux critiques ou au public. Quoi qu’il en soit, il est dans l’entreprise depuis bien plus longtemps que la plupart des gens et ce genre de longévité a créé de nombreuses expériences différentes pour l’homme.

En 2020, Stone a réalisé un total de vingt films; il est maintenant temps de tous les classer par qualité. C’est une liste plus longue que d’habitude, alors installez-vous …