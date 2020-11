Chaque fan de Star Trek doit une dette de gratitude à la mère de Rachael Ancheril

«Mes grands-parents ont raconté cette histoire», explique Ancheril. «Ma mère faisait partie des personnes qui ont écrit une lettre pour dire à NBC de ne pas annuler l’original randonnée. Quand j’étais enfant, elle avait cette valise rose qu’elle sortait qui contenait tous ses trésors, y compris des autographes de tous les originaux randonnée acteurs sur leurs tirs à la tête. Je me demande où est cette valise maintenant!

Quand Ancheril a été choisie pour la première fois dans le rôle de Nhan, elle n’a pas pu le dire tout de suite à sa mère Trekkie, ce qui s’est avéré hilarant, puisque sa mère «ne l’a pas reconnue» dans son maquillage complet de Nhan. Comme nous l’avons appris dans «Die Trying», Rachael Ancheril a les yeux bruns, pas d’un bleu vif, et que le personnage de Nhan est probablement un peu moins intense qu’on ne le croit. «Je pense que je dois montrer une autre facette d’elle dans cet épisode», dit-elle. «Nhan a toujours été si stoïque et une fille d’affaires. Je pense que pouvoir montrer un côté plus doux et le côté familial, c’est quelque chose que nous ne voyons pas parce qu’elle a laissé ça dans le passé quand elle a rejoint Starfleet.

Après qu’Ash Tyler a quitté le poste de chef de la sécurité sur le USS Discovery, Capitaine Pike a effectivement mis Nhan au travail à plein temps dans la saison 2. Cela a conduit Nhan au moment dans «Projet Daedalus», dans lequel Airiam a mal fonctionné, et a failli essayer de tuer Nhan et Burnham. À la fin, quand Airiam a repris le contrôle d’elle-même, elle s’est sacrifiée pour sauver Nhan et Burnham, un fait auquel Nhan s’est accrochée.

«Depuis ce qui s’est passé avec Airiam, il y a un sentiment de culpabilité avec Nhan», dit Ancheril. «Je pense qu’elle a été mise dans des situations très difficiles sur le plan moral et éthique. Elle essaie de préserver autant de vies que possible. Je pense que dans cet épisode, non seulement cela a touché son espèce et sa famille, mais elle souligne également que les Barzan voient la mort, peut-être différemment des autres espèces. C’est peut-être là que je ressemble à Nhan.

Parce que « Die Trying » est un épisode tellement émouvant pour Nhan, Ancheril dit également que c’était un épisode « doux-amer » parce que c’est apparemment la fin de la route pour ce personnage. Nhan a peut-être commencé dans une chemise rouge, mais elle ne quitte pas la série en mourant. Au lieu de cela, Nhan se porte volontaire pour rester sur le vaisseau de semences de la Fédération et garder les graines de plantes littérales de la galaxie. Burnham dit qu’elle espère revoir Nhan, mais c’est vraiment un adieu.

Partager : Tweet