Chaque duel au sabre laser classé du pire au meilleur

Le duel au sabre laser est l’une des caractéristiques les plus emblématiques de la franchise Star Wars. Depuis qu’Alec Guinness et David Prowse se sont affrontés dans A New Hope en 1977, le duel s’est développé et s’est développé pour devenir l’un des aspects les plus reconnaissables et les plus appréciés de la culture pop de cet univers, permettant au bien et au mal de s’affronter à une échelle épique et personnelle.

Et ces jours-ci, l’univers de Star Wars est plus vaste que jamais. Ce n’est plus seulement une série de films ambitieux et radicaux, il s’est depuis diversifié dans des émissions de télévision telles que The Clone Wars, Rebels and Resistance, et bien que cela ait changé le paysage de la saga massivement, le duel au sabre laser est toujours là, excitant les jeunes. et les vieux fans et résistant à l’épreuve du temps comme l’une des plus grandes créations du cinéma.

La liste suivante classera tous les duels au sabre laser dans les films Star Wars, de l’original de 1977 à The Rise of Skywalker, en regardant les classiques nostalgiques et en voyant comment ils résistent aux duels les plus avancés technologiquement du 21e siècle.

Une chose est sûre, en regardant les combats auxquels nous avons eu droit au fil des ans: le duel ne perdra jamais sa touche magique et ne manquera jamais d’offrir une excitation sérieuse.

Grands spoilers à venir.