Chapitre 392 de «Haikyuu»: Date de sortie, spoilers et prévisions

Chapitre 392 «Haikyuu»: Aujourd’hui, nous partagerons tous les spoilers concernant le prochain chapitre ici, donc si vous êtes quelqu’un qui ne veut pas lire de spoilers, n’hésitez pas à cliquer loin de cet article et à fermer l’onglet sur votre navigateur.

Le troisième set du match entre Adlers et Jackals a commencé et les Jackals dominent à nouveau le set grâce à l’as de service d’Atsumu Miya.

Le dernier set du match est enfin arrivé et les lecteurs meurent d’envie de savoir qui sera le vainqueur final et ont hâte de lire ce qui se passera ensuite.

Récapitulation du chapitre 392 de «Haikyuu»

Le précédent chapitre 391 «Haikyuu» intitulé «Who Needs Memories» est sorti cette semaine et le jeu 3 continue. Atsumu Miya est en feu sur le terrain, donc les Black Jackals mènent avec 5 points au dessus du score Adlers de seulement 2. Il a lancé ses services hybrides de marque et les adversaires ont du mal à attraper le ballon.

Avec son affichage de services puissants, les joueurs prédisent que Miya vise le Top Server Award dans la V. League. Dans tous les cas, pour rattraper son retard, les Adlers ont changé de joueur et sont passés à une formation de quatre joueurs. Ushijima a également été amené sur le sol bien qu’il ne joue généralement pas dans ce format.

Romero s’approche des Adlers alors qu’ils prennent du retard. À la fin du chapitre, les Black Jackals étaient toujours en tête avec un score de 12-10 et Miya est à sa place pour son quatrième service.

Haikyuu 392 Spoilers & Predictions

Le temps mort est terminé et le troisième set reprendra dans le prochain chapitre 392 de Haikyuu, Kageyama doit penser à quelque chose de rapide s’il veut gagner contre Hinata.

Hinata, Bokuto et Atsumu sont au top de leur forme et ajoutent des points à la table pour la victoire des chacals. Nous pouvons voir leur victoire de très près, mais je ne pense pas que l’auteur permettra que cela se produise.

Le mode divin de Kageyama reste à révéler, Ushijima est resté silencieux la plupart du temps et il est temps qu’il marque des points pour son équipe.

Chapitre 392 «Haikyuu» Autre détail

Le prochain chapitre de Haikyuu va être bon et pour les personnes qui souhaitent lire les spoilers Haikyuu manga 392, nous les partagerons ici une fois qu’il sera publié en ligne.

Le prochain chapitre ne décidera pas du vainqueur du match, nous pensons qu’il y aura plus de chapitres couvrant le troisième set mais ce que nous ne savons pas, c’est qui sera le vainqueur.

Les spoilers sont retardés à cause de la Golden Week au Japon, mais vous pouvez vous attendre à ce que les spoilers soient libérés très bientôt.

