Chantez hier pour moi Episode 12: Date de sortie et aperçu. (Attention les spoilers à venir!)

Sing Yesterday For Me est arrivé à son dernier épisode de la saison. Donc, dans cet article, nous allons discuter de la date de sortie de l’épisode 12 de Sing Yesterday For Me, voir, et des spoilers. Jusqu’à maintenant, Chantez hier pour moi: Uozumi investit la grande majorité de l’énergie avec Shinako sans penser aux sentiments de Haru. Haru continue de s’accrocher à Uozumi dans l’espoir qu’elle puisse gagner son cœur un jour.

Chantez hier pour moi Date de sortie et mises à jour de l’épisode 12

L’épisode 12 de Sing Yesterday For Me sortira le 21 juin 2020 à 01h30 JST. Vous obtiendrez régulièrement de nouveaux épisodes le dimanche et n’oubliez pas de représenter les contrastes temporels au cas où vous auriez besoin de l’épisode lors de sa sortie, car l’heure enregistrée ici est en heure standard japonaise.

Déjà sur Sing Yesterday For Me Episode 11

Haru voit quelqu’un tenter de pénétrer dans son loft qu’elle appelle Uozumi. Uozumi est venu pour aider, mais il a considéré la police et a annoncé ce qui s’était passé. La police est repartie avec une garantie qu’elle explorera quand le soleil se lèvera car il y a beaucoup de cambriolages récents. Haru a révélé à Uozumi qu’il était une personne attentionnée et qu’il ne vivrait pas une jeune femme seule dans cet état.

Uozumi a choisi de se reposer chez Haru, et il demande qu’elle lui prête un balayage, puis Haru exprime sa gratitude envers Uozumi pour sa venue. Vers le début de la journée, Uozumi semble avoir oublié où il se trouve, mais Haru lui apporte le petit-déjeuner. Haru devient envieuse parce que Uozumi ne fait pas l’éloge de sa cuisine, et elle a dit qu’elle demanderait à Shinako de lui montrer comment cuisiner. Pourtant, Uozumi devait lui dire ce qui se passait entre lui et Shinako. Il demande à utiliser des toilettes car il a eu peur de discuter avec Haru.

Plus tard, Haru est allé travailler et a entendu que la police savait comment attraper quelqu’un qui s’introduisait à proximité. La nuit, Uozumi est allé au magasin avec Shinako. Ils sont revenus et ont partagé le souper. Shinako a révélé à Uozumi que la nourriture a meilleur goût lorsque vous la partagez avec quelqu’un, puis elle reçoit un appel de Morinome, et c’est Rou.

Rou demande s’il peut porter le poisson qu’il lui donnera; cependant, Shinako est restée silencieuse et elle est avec Uozumi. Rou demande si elle est avec quelqu’un, mais elle a dit qu’elle était séparée de tout le monde. Uozumi pense qu’il est plus intelligent de partir; cependant, Shinako lui a ordonné de ne pas laisser Rou obtenir des réponses à leur sujet car il lit pour ses tests. Pendant le départ d’Uozumi, Shinako alimente le feu en disant qu’il restera avec lui dimanche.

Uozumi a de nouveau rencontré Shinako, et il allait l’embrasser, puis elle lui a juste révélé qu’elle n’était pas prête. Haru est venue et elle voit que ces deux-là sont amoureux. Haru a dit à Uozumi et Shinako qu’elle se rend compte que cela se terminera comme ça puisque Uozumi aime Shinako; cependant, il n’est pas raisonnable qu’ils l’aient gardé pour Rou. Haru a commencé à pleurer depuis qu’elle adore Uozumi, qui ne l’aime pas.

Elle finit par sourire et s’enfuit. Uozumi a conseillé à Shinako de cesser d’être mystérieux et d’éclairer Rou à leur sujet Rou, qui est amoureux de Shinako. La nuit, Rou découvre que Shinako et Uozumi discutent de leurs sentiments et il demande ce qui se passe entre eux.