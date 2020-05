Channing Tatum Gambit Movie Villain Was Mister Sinister – / Film

Se souvenir du Gambit film? Channing Tatum était prêt à jouer le rôle du mutant cajun (même en obtenant une coupe de cheveux atroce pour le rôle) dans un bourdonnement X Men film dérivé solo qui a traversé de nombreux réalisateurs et écrivains avant de tomber dans l’oubli après la fusion Disney-Fox. Doug Liman a été le dernier réalisateur à être attaché au film avant de marteler le dernier clou de son cercueil avec un impitoyable «C’est fait». Mais aussi récemment qu’en 2016, Gambit n’a pas été fait. X-Men: Apocalypse écrivain et Phénix sombre réalisateur Simon Kinberg a révélé que la scène absurde des crédits finaux dans apocalypse plantaient en fait les graines d’un avenir Gambit film, taquinant le méchant prévu du film, Monsieur Sinister.

Au cours d’une veille même X-Men: Days of Future Past avec IGN, Kinberg a laissé tomber quelques anecdotes sur les plans futurs de la mort de la 20th Century Fox X Men la franchise. Kinberg a révélé que la séquence de crédits finaux de X-Men: Apocalypse était censé mettre en place Mister Sinister, un méchant notoire pour l’épissage des gènes qui a souvent affronté les X-Men:

«Nous en avons eu une allusion à la fin de Apocalypse. L’Essex Corp est quelque chose que vous voyez dans une étiquette à la fin de apocalypse. Nous avions parlé de faire quelque chose avec lui, et je n’entrerai pas dans les détails car ce n’est plus une propriété de 20th Century Fox et maintenant cela fait partie du MCU. Je n’ai aucune idée du plan. Mais monsieur Sinister allait faire partie de la Gambit film avec Channing Tatum. «

La scène post-crédits, si vous vous en souvenez, a suivi un groupe d’hommes en costume noir alors qu’ils visitaient les installations de Weapon X pour récupérer un échantillon de rayons X et de sang marqué «Weapon X» au nom de la Essex Corporation. La participation de Weapon X a conduit beaucoup de personnes à penser que la scène post-crédits était liée à celle de 2017 Logan, mais l’Essex Corp. a effectivement des liens avec Mister Sinister. Monsieur Sinister est un «scientifique du 19e siècle, Nathaniel Essex a été génétiquement muté par Apocalypse, qui a partagé sa philosophie du darwinisme social. Devenu l’immortel monsieur Sinister, il est peut-être le plus grand généticien du monde; capable de cloner, de créer, d’améliorer et de contrôler les capacités mutantes », selon Comic Vine.

Kinberg précise que personne n’a jamais été interprété dans le rôle de Monsieur Sinister, vous pouvez donc mettre au lit ces rumeurs selon lesquelles Jon Hamm apparaîtrait comme le méchant dans Nouveaux mutants. Honnêtement, c’est tout à fait normal pour le cours d’un film qui a été si longtemps assiégé Gambit était.

