Changements aux règles du rugby – L’ancien Wallaby dit qu’il est temps de suivre dans la LNR

L’ancien Wallaby Peter FitzSimons a déclaré que le moment était venu pour le rugby de commencer à mettre en œuvre des changements de règles à la suite du nouvel accord de diffusion historique de Rugby Australia avec Nine.

Il a été annoncé hier que Nine avait lancé Stan Sport – un service de streaming en direct et à la demande, après avoir conclu un accord de principe pour signer un accord à long terme avec Rugby Australia.

L’accord de trois ans, avec une option pour deux ans supplémentaires, comprend une couverture d’abonnement gratuite et sans publicité de rugby à XV.

Réagissant à la nouvelle après que Rugby Australia ait échoué à conclure des accords précédents avec d’autres partenaires de diffusion potentiels, FitzSimons a admis qu’il n’avait tout simplement pas vu l’annonce de cette semaine venir.

Taniela Tupou des Wallabies (Getty)

« Je suis stupéfait par celui-ci », a-t-il déclaré à Wide World of Sports ‘ 5 minutes avec Fitzy.

«Parce qu’il y a six mois, le rugby était sur les os.

« Je me souviens de mon compagnon Nick Farr-Jones qui disait que la valeur des droits de diffusion pour le rugby était nulle. Un tout dans le beignet – ne vaut rien. »

Mais maintenant que Rugby Australia a assuré son avenir de diffusion, FitzSimons estime que c’est l’occasion idéale de suivre les traces de la LNR et de mettre en œuvre des changements de règles pour «ouvrir le jeu».

Le chroniqueur primé a fait l’éloge de la LNR, qui au fil des ans a constamment peaufiné le jeu – notamment la règle du poteau de coin en 2010 qui n’exclut désormais pas un joueur hors de contact s’il entre en contact avec le poteau de coin.

Rugby et Nine conviennent d’un accord de diffusion qui change la donne

Il a également fait une mention spéciale de la décision de la LNR de mettre en œuvre la règle des six à nouveau qui a accéléré le jeu.

« Il y avait un génie qui a dit: Faisons à nouveau la règle des six et changeons et peaufinons les règles », a-t-il déclaré.

« Il y a aussi un autre génie qui est venu avec la règle du poteau de coin. J’ai remarqué cette année en particulier, ces ailiers extraordinaires de la ligue de rugby qui foncent sur la ligne de touche avec deux centimètres d’espace.

« Qui lancent leurs corps au-dessus de la ligne et ils courbent leur bras et plantent la balle vers le bas.

« C’est athlétique et merveilleux. Ils ont modifié les règles pour que nous puissions voir cela. »

Neuf signes signent un accord avec Rugby Australia

FitzSimons a révélé qu’il avait dit au PDG de Nine, Hugh Marks, qu’il espérait créer plus de fluidité dans le jeu de rugby en éradiquant les mêlées effondrées et le choix constant et les entraînements des attaquants.

« Mon point à Hugh Marks était: trouver qui ils sont, les amener à regarder le rugby et à peaufiner cela », a-t-il ajouté.

«Pouvons-nous nous débarrasser des mêlées effondrées pour l’amour de Dieu? Pouvons-nous nous débarrasser des vagues interminables d’avants chargeant le ballon de deux centimètres à la fois?

« Ouvrons le jeu! »