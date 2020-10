Changement de nom du fabricant de la plaque frontale PS5 personnalisée par un tiers, «  Personnaliser mes plaques  »

La semaine dernière, nous avons rendu compte d’une petite startup tierce fabriquant des faces avant PS5 personnalisées pour les utilisateurs qui voulaient quelque chose de plus que la coque PS5 blanche de Sony. La convention de dénomination intelligente originale de la société (The Plate Station et PlateStation5), un jeu sur le nom PlayStation, a maintenant changé pour Personnaliser mes plaques pour se définir clairement en tant que fournisseur d’accessoires tiers non affilié en aucune façon à Sony ou à la marque PlayStation. .

Vous pouvez consulter leur nouveau site sur CustomizeMyPlates.com.

Toujours proposant le même produit – des coques colorées personnalisées pour la PS5 – le site a maintenant supprimé toute mention du mot PlayStation, PS5 et de leur nom d’origine. La section À propos de nous parle de la «prochaine génération» et de la «nouvelle console», mais s’arrête avant de mentionner la PlayStation 5 par son nom. Les rendus ont également changé pour ne montrer que les plaques elles-mêmes plutôt que des images de la PS5. Personnaliser mes assiettes répertorie toutes les mêmes couleurs à l’achat – noir mat, chromatique, rouge cerise et bleu indigo – bien que Jungle Camo soit maintenant absent de la gamme. Tous les produits listés sont également épuisés en ce moment. Une boîte d’abonnement sur le site vous permet de vous inscrire à leur liste de diffusion pour être averti lorsque les blocs d’affichage sont de nouveau en stock.

Parallèlement au changement de nom et au nouveau domaine, il semble que les identifiants originaux des réseaux sociaux de l’entreprise ont tous disparu et qu’aucun nouveau n’est encore répertorié sur leur site. Cela semble être un cas classique de Sony protégeant la marque PlayStation principale. L’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) décrit la contrefaçon de marque comme «l’utilisation non autorisée d’une marque ou d’une marque de service sur ou en relation avec des produits et / ou services d’une manière susceptible de causer de la confusion, une tromperie ou une erreur source des biens et / ou services. »

Depuis que nous avons découvert pour la première fois que la coque PS5 était facilement amovible, il a été longtemps supposé que Sony envisageait également de publier des façades PS5 personnalisées et spéciales, ce qui est une excellente nouvelle pour quiconque ne peut justifier une toute nouvelle console en édition spéciale. Eric Lempel de Sony a déclaré à Geoff Keighley plus tôt cette année qu’ils n’étaient pas encore prêts à parler de variations de couleurs personnalisées ou de consoles d’édition spéciale, mais qu’ils le feront «à un moment donné».