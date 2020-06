Changement climatique : 15 mythes compromettant pour l’humanité

À moins que vous ne viviez sous un rocher, vous aurez probablement entendu parler du changement climatique.

Généralement confondu avec le réchauffement climatique, le changement climatique est le changement des conditions météorologiques moyennes sur une très longue période.

Ces changements affectent également la surface de la Terre, y compris les masses terrestres, les océans et la glace.

Il est sûr de dire que le changement climatique est un très, très gros problème, pourtant tant de citoyens de la Terre en savent si peu à ce sujet.

À la lumière de cela, il est important de rester informé sur les problèmes et de faire ce que nous pouvons pour éviter cela.

Jetons un coup d’œil à certains des plus grands mythes et faits les plus importants d’une manière facile à briser, que ce soit pour vous-même ou à partager avec votre oncle conservateur à Noël.

Le changement climatique n’est pas réel

Autant que nous pourrions essayer de le souhaiter, le changement climatique est là pour rester jusqu’à ce que nous fassions quelque chose.

Le globe se réchauffe et le climat change à un rythme sans précédent selon les observations depuis les années 50.

En 2016, la décennie la plus chaude enregistrée était entre 2006 et 2016.

La Terre connaît actuellement l’un des plus grands changements climatiques de son histoire et le globe se réchauffe à un rythme 10 fois plus rapide que jamais.

Le climat a toujours changé, ce n’est pas nouveau !

Le climat de la Terre a beaucoup changé au cours des 4,5 derniers milliards d’années, et le changement n’est pas nouveau pour nous.

Bien que cela puisse être vrai, ces changements se sont toujours produits sur des périodes aussi longues.

Les changements qui se produiraient normalement sur des millions d’années se produisent maintenant à un rythme beaucoup plus rapide au cours des décennies.

Bien que le changement climatique ne soit pas quelque chose de nouveau, le changement climatique d’origine humaine l’est.

Appelé changement climatique, ces changements ont augmenté à une vitesse inquiétante depuis le début de la révolution industrielle, lorsque nous avons commencé à cracher des quantités jamais vues de dioxyde de carbone dans l’atmosphère.

Nous pouvons simplement nous adapter au changement climatique, nous avons déjà évolué !

S’il est vrai que les espèces de la Terre peuvent s’adapter à des changements extrêmes, ce n’est malheureusement pas une procédure rapide.

Nous ne sommes pas sur le point de faire pousser des branchies et la capacité de résister à des conditions météorologiques extrêmes au cours des 50 prochaines années, je suis triste à dire.

Les changements qui peuvent se produire via l’évolution se produisent normalement sur des millénaires et non sur des décennies.

La dure réalité ici est qu’au lieu que les espèces s’adaptent à l’environnement en mutation, nous sommes au milieu de l’une des plus grandes extinctions massives de toute l’histoire de l’humanité.

Le changement climatique devient un concept d’argent

De nombreux négateurs du changement climatique s’en tiendront jusqu’au jour de leur mort malheureusement. En ce qui concerne les complots, c’est assez gros; Je dois leur donner ça.

En 2018, peu de temps après la publication de la deuxième partie de l’Évaluation nationale du climat, un ancien sénateur américain a affirmé que les climatologues «sont motivés par l’argent qu’ils reçoivent».

Pour que ce complot soit vrai, il faudrait que des dizaines de milliers de scientifiques à travers le monde soient payés.

La triste réalité ici est que la plupart des scientifiques qui travaillent dans des domaines liés au changement climatique pourraient gagner le même, voire beaucoup plus, s’ils devaient travailler ailleurs.

Les énergies renouvelables sont moins fiables que les combustibles fossiles

Les sources d’énergie renouvelable, telles que les parcs solaires et éoliens, sont très souvent revendiquées par les négationnistes du changement climatique comme n’étant pas fiables, et donc pas une véritable alternative aux combustibles fossiles.

S’il est vrai qu’un jour sans vent, les parcs éoliens ne produisent pas d’électricité, ce n’est pas ainsi qu’un parc éolien fonctionne de manière optimale.

Il en va de même pour une ferme solaire par temps nuageux.

De telles sources d’énergie renouvelables ne sont jamais utilisées isolément.

En règle générale, diverses sources sont utilisées pour garantir à tout moment une quantité optimale d’énergie, afin que le réseau électrique soit stable.

De plus, il existe différentes technologies qui peuvent exploiter cette énergie et la stocker, de sorte qu’elle peut être utilisée dans des conditions météorologiques moins optimales.

La technologie n’est pas parfaite, mais c’est bien mieux que de détruire notre planète.

La construction d’éoliennes consomme plus d’énergie qu’elles ne peuvent en produire

Une autre affirmation des critiques du changement climatique est qu’il faut beaucoup plus d’énergie pour construire des sources renouvelables telles que les éoliennes qu’elles ne peuvent en produire au cours de leur durée de vie.

Il s’agit d’une affirmation totalement infondée, car il ne faut en réalité que 3 à 6 mois à une éolienne pour «rembourser» la quantité d’énergie utilisée pour la construire.

Selon une revue publiée en 2010, les éoliennes produisent en moyenne 20 à 25 fois la quantité d’énergie nécessaire à leur construction.

L’ensemble de données utilisé pour cette revue provient de 119 turbines réparties sur 50 sites à travers le monde sur une période de 30 ans.

Il fait encore froid, donc le changement climatique doit être un canular

Donald Trump, le 45e Le président des États-Unis et un négationniste connu du changement climatique ont tweeté: «Une vague de froid brutale et prolongée pourrait briser TOUS LES DOSSIERS – Qu’est-il arrivé au réchauffement climatique?»

Aussi scientifiquement inexacte que soit cette affirmation, elle est malheureusement une flèche commune dans le carquois des mécréants du changement climatique.

Comme nous l’avons déjà vu, le changement climatique affecte le temps de nombreuses façons.

Cela signifie des conditions météorologiques plus difficiles en général, et cela peut en fait faire plus froid que la normale à certaines occasions.

Le changement climatique ne sera pas un problème pendant des siècles

À l’époque où le changement climatique a commencé à être remarqué et a acquis une pertinence scientifique en 1970, il a été théorisé que ses effets n’allaient pas nous affecter beaucoup avant quelques siècles.

Aussi agréable que ce soit pour que cela soit réalité, cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité.

Au cours des 40 années écoulées depuis qu’il est devenu un point de discussion commun parmi les scientifiques, il a déjà eu des effets très réels.

Le niveau de la mer a augmenté, provoquant une augmentation des inondations dans les zones à risque. Les températures mondiales ont également augmenté.

Des enregistrements de ces températures sont conservés depuis 1880 et, en 2018, les 9 années les plus chaudes à ce jour ont été enregistrées entre 2005 et 2018.

La glace en Antarctique se développe, les scientifiques nous mentent !

À moins que vous ne viviez sous un rocher, vous avez très probablement entendu l’affirmation des scientifiques du changement climatique que les calottes glaciaires fondent, et elles seront la cause d’inondations massives à une échelle jamais vue auparavant dans l’histoire de l’humanité .

Cette affirmation est vraie, bien sûr, mais les sceptiques seront prompts à souligner que la glace en Antarctique est en train de croître, et non de rétrécir.

La glace qu’ils mentionnent cependant est de la glace de mer, pas de la glace terrestre. Cela est en fait causé par le réchauffement de la planète.

Lorsque la glace terrestre fond, l’eau s’écoule dans la mer. Cette eau douce fondue gèle plus rapidement que la glace terrestre et, par conséquent, la quantité de glace de mer augmente en fait.

Le problème ici n’est pas avec la glace de mer, que la glace de terre. En fondant, les océans montent, et ce n’est pas un petit problème!

La Chine pose problème en étant le principal producteur de gaz à effet de serre dans le monde

Il a été signalé que la Chine est le premier producteur mondial de gaz à effet de serre et, à ce titre, beaucoup ne tardent pas à les blâmer uniquement pour le changement climatique.

Bien que cela puisse être vrai en partie, la Chine est également l’un des leaders du développement et de la production d’énergies renouvelables et l’un des plus grands investisseurs dans les technologies renouvelables.

Une autre chose à noter est que bien que la Chine produise le plus de gaz à effet de serre, le pays fabrique également une grande quantité de marchandises pour le reste du monde.

La Chine fabrique tellement de marchandises à des fins d’exportation qu’en 2015, elle produisait environ 20% de marchandises dans le monde, générant plus de 2 billions de dollars américains par an.

Pourquoi considérer le changement climatique ?

L’une des idées fausses les plus répandues parmi la population américaine est que le changement climatique ne les affectera tout simplement pas.

Sur les 70% de citoyens américains qui croient que c’est réel, 30% d’entre eux ne pensent pas du tout que cela nuira.

Ces gens croient que cela pourrait affecter d’autres parties du monde et que les animaux seront touchés, mais ils resteront en sécurité pendant de nombreuses années à venir.

Malheureusement pour eux, ce n’est tout simplement pas le cas. Alors que les températures mondiales augmentent, le temps deviendra plus rigoureux.

Les ouragans, les cyclones, les inondations et toutes sortes de catastrophes naturelles deviennent de plus en plus intenses et se produisent plus régulièrement.

Si cela ne vous fait pas peur, alors obtenez ceci – on s’attend à ce que d’ici 2050, la Californie puisse perdre environ 40% de sa production annuelle d’avocats. Des trucs effrayants!

Les plantes consomment du dioxyde de carbone, donc elles vont résoudre le problème pour nous

S’il est vrai que les plantes ont besoin de dioxyde de carbone pour passer par le processus de photosynthèse, qui crée l’énergie nécessaire à leur croissance, elles ne consomment tout simplement pas assez.

Malheureusement, les plantes ne peuvent transformer qu’une petite partie de ce que nous crachons dans l’atmosphère.

Comme nous nettoyons de plus en plus d’arbres chaque année à des fins agricoles, nous diminuons la quantité de dioxyde de carbone qui peut être absorbée. Cela ajoute directement au changement climatique et entraîne de graves conséquences.

Le dioxyde de carbone dans l’atmosphère n’est pas entièrement une mauvaise chose non plus, car il a aidé à garder la planète suffisamment chaude pour soutenir la vie sur terre.

Le problème est la quantité considérable de choses produites par les humains, et il y en a tellement maintenant qu’il est un peu trop tard pour planter quelques arbres de plus.

Tous les scientifiques ne sont pas d’accord sur le changement climatique

D’accord, cela peut être techniquement correct, mais cela ne veut rien dire du tout. Pour que tous les scientifiques du monde croient au changement climatique, il faudrait que ce soit à 100%.

Selon une étude réalisée en 2010, seulement 1% des scientifiques impliqués ont rejeté l’idée du changement climatique.

En 2013, une étude incroyablement approfondie a été entreprise qui a examiné tous les articles scientifiques évalués par des pairs qui avaient été publiés sur le thème du changement climatique.

Sur les 4 013 articles publiés, seuls 83% ont rejeté les affirmations de sa réalité.

D’un autre côté, les 3 894 autres articles étaient d’accord, montrant des preuves de changements climatiques d’origine humaine.

Les taches solaires sont la cause du changement climatique

Les tempêtes à la surface du soleil qui sont souvent accompagnées d’éruptions solaires et d’activités magnétiques extrêmes sont appelées taches solaires, en termes simples.

Ces tempêtes peuvent être incroyablement violentes, et bien qu’il soit possible qu’elles aient un impact sur le climat de la Terre, elles ne sont pas nouvelles.

La quantité d’énergie du Soleil qui frappe la Terre a été enregistrée par des scientifiques utilisant des capteurs satellites depuis 1978.

Ces données ont été analysées et il n’a pas été constaté d’augmentation à la hausse.

Par conséquent, les taches solaires ne pourraient pas être la cause du changement climatique.

Le changement climatique ne peut pas être arrêté, il est trop tard !

Le pire mythe de tous sur le changement climatique est que nous ne pouvons rien y faire de toute façon. C’est réel, c’est ici, et ça veut dire affaires.

Ce seul mythe est à lui seul le plus paralysant, car il y a un grand nombre de personnes éduquées sur le sujet et qui croient en la réalité de tout cela, mais ne font rien.

Alors que le monde prend de plus en plus conscience des problèmes liés au changement climatique, il est extrêmement important que nous commencions à agir à plus grande échelle.

Le changement climatique peut être arrêté. Nous pouvons faire la différence.

Plus nous le retardons, pire il se produira avant que le problème ne se refroidisse à nouveau.

En bref

Le changement climatique est l’un des plus grands problèmes que la race humaine ait jamais rencontrés, et si nous continuons à vivre comme nous le faisons, ce sera peut-être notre dernier.

Mais cela ne veut pas dire que tout est perdu. Avec une action rapide et affirmative des gouvernements du monde et de sa population, il est possible de l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.

Nous ne pouvons qu’espérer que plus de personnes seront à la hauteur de la dure réalité, plus tôt nous pourrons commencer à rectifier les dommages et inverser le processus.