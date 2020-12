Champions Leauge: La frustration de Gladbach cède la place au focus sur la « finale » à Madrid: « Alors arrêtez-vous contre le Real »

La frustration du Borussia Mönchengladbach face à l’égalisation refusée a rapidement cédé la place à la « finale » au Real Madrid. Voici les moments forts du match Gladbach contre l’Inter Milan.

La frustration de Marco Rose s’est vite évaporée, le sélectionneur du Borussia Mönchengladbach a préféré se concentrer sur la «finale» du groupe marteau B chez le vainqueur du record de la Ligue des champions. « Nous avons montré une fois de plus que nous y sommes. Maintenant, nous devons fermer le truc à Madrid », a déclaré Rose après le spectaculaire 2: 3 (1: 1) lors de l’avant-dernier match de groupe contre l’Inter Milan.

Le joueur national Florian Neuhaus a engagé son entraîneur le Ciel-Microphone avec pleine conviction: « Nous avons encore un match, puis nous le ferons contre le Real. » Christoph Kramer était également confiant quant au match décisif contre Los Blancos mercredi. « Nous avons la meilleure position de départ de toutes les équipes et maintenant notre finale contre Madrid. Nous avons réglé cela », a déclaré le champion du monde 2014.

Avant cela, cependant, Rose avait accumulé beaucoup de colère. Le joueur de 44 ans n’a pas compris le 3: 3 retiré après la preuve vidéo d’Alassane Plea à la 83e minute et l’a montré. Le suppléant suisse Breel Embolo aurait empêché Samir Handanovic à la conclusion de Pleas, selon l’inter-Keeper impartial.

© Getty

Borussia Mönchengaldbach suffit à Madrid un point

Mais malgré la première défaite, les Gladbachers ont toujours les meilleures cartes en tant que leaders. Un point à Madrid, qui a étonnamment perdu 2-0 contre le Shakhtar Donetsk mardi, serait suffisant pour que les poulains se classent parmi les seize premiers de la catégorie reine. Dans le pire des cas, le Borussia passerait au moins l’hiver en Ligue Europa.

Mardi soir, dans des conditions froides et humides à Borussia Park, l’attaquant vedette de l’Inter Romelu Lukaku a fait la différence et a gardé vivante la chance de Nerazzurri du huitième de finale.

Le doublé (64e / 73e) du joueur national belge a écrit le Gazzetta dello Sport même un peu aux fauteurs de troubles de Gladbach de la nuit précédente. « Les supporters allemands ont commis l’erreur de déranger le sommeil de Romelu avant le match. » Big Rom « a pris sa revanche », a écrit l’organe sportif numéro un en Italie. Devant l’hôtel des Lombards vers 4 heures du matin, des inconnus avaient brûlé plusieurs batteries de feux d’artifice et autres matériels pyrotechniques, selon la police.

Borussia Mönchengladbach: Lukaku trop bon pour les poulains

Avant le spectacle de « Tornado » Lukaku (Corriere dello Sport) Matteo Darmian (17e) avait mis l’Inter en tête, juste avant la pause Plea (45e + 1) égalisait pour les poulains. Le Français (76e) a également réussi à rattraper son retard après l’inimitable double frappe de Lukakus. Ensuite, le prétendu égaliseur, controversé, a suivi.

Malgré le revers, Rose était hérissée de fierté et de confiance. « Nous sommes dans un groupe très difficile. Probablement peu de gens nous ont cru faire cela, mais c’est vraiment le cas », a déclaré l’entraîneur: « Nous irons à Madrid en tant que leaders et chercherons certainement à nouveau notre chance, dans ce qui sera certainement un match difficile. Mais nous avons un objectif – et cela signifie aller de l’avant. «

Ligue des champions: Groupe B avec Borussia Mönchengladbach