Champion de série : Red Bull Salzburg – 5 face à SK Sturm Graz – 2

Red Bull Salzburg a remporté une victoire souveraine lors de son premier match en tant que champion de football fraîchement couronné. Les « Bulls » ont gagné mercredi dans leur propre stade contre Sturm Graz 5-2 (1-0), les buts ont été marqués par Karim Adeyemi (22.), Jerome Onguene (53.), Dominik Szoboszlai (73.), Sekou Koita ( 85.) et Mergin Berisha (88.) ou Otar Kiteishvili (79.) et Juan Dominguez (87.).

Même avant le dernier tour de la Bundesliga, il est clair que Sturm Graz terminera le groupe maître en sixième et dernière place et que le TSV Hartberg jouera en play-off pour participer à la qualification de la Ligue Europa contre l’Autriche ou le SCR Altach.

Pour garder la chance d’un billet international en vie, les Styriens auraient dû gagner. L’équipe de l’entraîneur par intérim Thomas Hösele était loin de là. Les huit positions de Salzbourg ont changé par rapport au match de Hartberg dimanche, dictant le jeu depuis le début et essayant toujours de mettre Patson Daka en position dans la lutte pour la couronne du meilleur buteur.

Red Bull Salzburg

Le Sambier à trois buts du gardien du WAC Shon Weissman a échoué à la neuvième minute pour le gardien Jörg Sieehandl et a mis la balle rebondissante sur la barre. A la 18e minute, Daka a raté une bonne position, à la 45e minute sa volée a été parée par Siebenhandl.

Avant cela, Daka était apparu comme assistant. À la 22e minute, Adeyemi n’a eu qu’à déplacer sa passe croisée dans le but vide. C’était le premier but de Bundesliga pour le joueur de l’équipe de jeunes de la DFB, âgé de 18 ans. Avant la pause, Sturm n’était raisonnablement dangereux qu’avec un tir de Kiril Despodow. Carlos Coronel, remplaçant d’Einsergoalie Cican Stankovic, était en poste (14e). Le coéquipier de Despodow, Isaac Donkor, a presque marqué son propre but, mais a tiré à sept mains (40e).

En seconde période également, Salzbourg a maintenu le rythme et a été récompensé à la 53e minute. Le tir dévié de Rasmus Kristensen est devenu un modèle idéal pour Onguene, qui l’a placé 2-0. Ensuite, l’équipe locale a pris les choses en main et Sturm a pu lancer l’une ou l’autre attaque de secours – par exemple à la 63e minute lorsque Jakob Jantscher a frappé la barre extérieure.

SK Sturm Graz

Avec la fusée éclair, c’était fini à la 72e minute. Ivan Ljubic a vu un handball juste à l’extérieur des seize jaunes-rouges, Szoboszlai a coulé le coup franc suivant de manière remarquable.

Cela a été suivi d'une arrivée avec des lignes défensives négligentes, ce qui a conduit à des buts de Koita (85.) et Berisha (88.) ainsi que du côté opposé Kiteishvili (79.) et Dominguez (87.). Cependant, il ne restait plus rien à trembler lors de la neuvième défaite de la tempête lors des dix derniers matchs. En revanche, le bilan de Salzbourg des douze dernières compétitions est de dix victoires et deux nuls. Cette course réussie a une fois de plus apporté à Salzbourg la plaque maîtresse, qui a été remise au patron de Red Bull Dietrich Mateschitz après le match. Le tableau de Bundesliga après 31 jours de match espace équipe Jeux +/- Pts. 1 31 73 47 2e 31 23 38 3e 31 33 33 4e 30 24e 31 5 30 -25 23 6 31 -11 19e