Chacun son tour : après « Les Z’amours », place à la compétition sur France 2 avec Bruno Guillon

in

Il semblerait que cette nouvelle semaine s’annonce très prometteuse sur France 2 avec le lancement de sa nouvelle émission intitulée « Chacun son tour » avec Bruno Guillon. Un nouveau jeu de culture générale diffusé en semaine, du lundi au vendredi à 11H20. La nouvelle émission viendra donc remplacer « Les Z’amours » après vingt-six ans de diffusion ininterrompue sur la chaine que Bruno a aussi animé pendant plus de trois ans. Que nous réserve alors l’animateur dans ce nouveau divertissement ? C’est justement ce dont on va parler dans cet article.

Après « Les Z’amours », place à la compétition

Eh oui, après 26 ans de diffusion, la célèbre émission « Les Z’amours », dans laquelle des couples pouvaient tester leurs connaissances sur eux-mêmes, a été définitivement retirée de France 2 le 21 août, et cela, avec un dernier numéro plein d’émotion. Mais, cet arrêt signe l’arrivée d’une nouvelle émission plus centrée sur la compétition, à l’instar des « 12 coups de midi » sur TF1. Et bonne nouvelle pour les téléspectateurs, Bruno Guillon sera l’animateur de ce nouveau jeu télé intitulé « Chacun son tour ».

« Nous voulions des jeux de création française en conservant un visage référent, celui de Bruno Guillon », a expliqué Emmanuel Garcia, le directeur des jeux de France TV.

Avec Bruno aux commandes, ce programme promet donc d’être très intéressant et qui sait, il pourrait bien devenir un sérieux concurrent de celui présenter par Jean-Luc Reichmann.

« Chacun son tour », c’est quoi le concept ?

Pour ce nouveau jeu télé, Bruno accueillera chaque jour sur son plateau, trente candidats récurrents qui tenteront chacun de remporter des cadeaux, mais surtout la super cagnotte. Le concept est très simple, deux personnes seront tirées au sort parmi les 30 candidats. Un numéro sera attribué à chacun d’entre eux et une machine semblable à celle que l’on trouve au loto sélectionnera deux participants. Un grand duel commence alors entre les deux candidats qui devront tenter de répondre correctement aux différentes questions de culture générale de l’animateur pour cumuler des points. Le perdant devra ensuite retourner s’asseoir dans le public, tandis que le vainqueur s’essayera au billard japonais, la dernière étape avant de gagner le gros lot. Et elle ne sera pas facile à terminer puisque les participants n’auront droit qu’à deux lancers, sauf s’ils réussissent à avoir une « extra-balle ».

RDV demain 11h20 sur @france2tv avec @BrunoGUILLONOff pour #CST "Chacun Son Tour".

Les candidats, ce sont les membres du public eux-mêmes ! 30 joueurs potentiels, réunis avec un seul et même objectif : accéder au billard japonais pour tenter de remporter la cagnotte progressive ! pic.twitter.com/Vup4KBq3Y4 — Chacun Son Tour (@CST_Officiel) August 22, 2021

Concernant les gains et les cadeaux, Bruno a justement indiqué lors d’une interview que le jeu se termine tous les matins par une cagnotte lancée à 1000 euros. Cette dernière augmentera chaque jour de 500 euros tant que personne ne l’aura empoché. Les candidats pourront ainsi revenir dans l’émission du moment qu’ils ne l’ont pas encore gagné, de quoi leur permettre en parallèle de cumuler de l’argent. Par contre, si l’un d’eux n’a pas la possibilité de rester pour toute une semaine de tournage, par exemple, la personne pourra repartir directement avec des cadeaux pour que d’autres viennent la remplacer. Voilà donc ce que nous réserve cette nouvelle émission en compagnie de Bruno Guillon. Un nouveau jeu, qui espérons-le, sera à la hauteur des attentes des habitués de « Les Z’amours » qui ont dû dire au revoir au programme culte de la chaine.

Donc, si vous aimez les jeux télé de culture générale et que vous avez envie de voir comment Bruno s’en sort comme présentateur, rendez-vous sur France 2 dès aujourd’hui à partir de 11H20.