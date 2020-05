Cette Yamaha RX100 restaurée est un bel exemple de beauté classique!

La Yamaha RX100 était une moto très vénérée à l’époque et cet exemple restauré par Old Pistons Garage avec une touche de modernité est un morceau de beauté classique.

À l’époque, lorsque nous n’avions pas de marques de motos performantes en Inde comme celles que nous avons aujourd’hui, c’était des marques comme votre humble Yamaha et Honda qui s’adressaient aux passionnés. Ils ne sont devenus humbles que maintenant avec l’arrivée de marques de motos beaucoup plus grandes, mais étaient très vénérés parmi les amateurs à l’époque. Yamaha vend principalement des motos de petite capacité en Inde ces jours-ci et ils ont fait de même même dans les années 80 et 90. Mais avec peu de meilleures options parmi lesquelles choisir, les passionnés adoraient ce qu’ils avaient. Nous parlons du Yamaha RX100.

Cette Yamaha RX100 restaurée a été transformée en une chose de beauté classique.

Yamaha a lancé le RX100 en Inde vers la fin de 1985 et ce fut un succès instantané presque immédiatement. À ce moment-là, la Yamaha RD 350 approchait de la fin de son cycle de vie et Yamaha avait besoin de quelque chose de nouveau pour continuer son jeu. Suzuki possédait déjà l’AX100 dans le segment des motos de petite capacité et son succès a essentiellement ouvert la voie à la Yamaha RX100. Lorsque le RX100 a finalement fait ses débuts, il a rapidement attiré beaucoup d’attention pour ses performances et son apparence simple mais élégante. Et regardez bien, il l’a fait dans les années 80.

Le Yamaha RX100 était propulsé par un moteur monocylindre à deux temps produisant 11 ch à 7 500 tr / min et 10,39 Nm de couple maximal à 6 500 tr / min. Le moteur est accouplé à une transmission à 4 vitesses. Les chiffres ne sonnent peut-être pas beaucoup par rapport aux normes d’aujourd’hui, mais c’était une fusée à l’époque. Les motos de cette époque étaient également beaucoup plus légères que celles auxquelles nous sommes habitués aujourd’hui et les performances qui en résultaient étaient tout sauf médiocres. La note d’échappement classique des motos de cette période est quelque chose que les amateurs bavent encore.

Le Yamaha RX100 était également très populaire parmi les modificateurs, en particulier ceux qui faisaient de la course de dragsters. Il n’est donc pas très difficile de trouver un exemple bien modifié de RX100 qui s’interroge encore aujourd’hui dans la rue. Certains sont venus avec des améliorations mécaniques. Mais ce RX100 particulier présenté ici n’a pas de telles améliorations mécaniques. Au lieu de cela, c’est un beau travail de restauration avec une touche de modernité. Travaillée par le garage d’Old Piston, la vidéo nous guide à travers tout le processus de restauration.

Le travail de restauration commence par dépouiller complètement la moto de son châssis et s’attaquer au problème le plus important de tous – la rouille. Toutes les pièces individuelles ont été soigneusement soignées de leur rouille et repeintes. Pour les pièces qui n’étaient pas réparables, de nouvelles ont été utilisées comme le pare-chocs arrière chromé. Certaines autres pièces comme le levier de frein, l’embrayage, les jantes, la suspension et le guidon étaient également complètement nouvelles. La moto a été peinte dans une belle nuance de bleu et le boîtier du moteur reçoit un traitement argent mat. La seule pièce non originale sur cette moto est les nouveaux phares à LED, mais nous devons admettre que cela a vraiment l’air en effet. Le produit final est certainement une chose de beauté.