Cette voiture chinoise semble être une mauvaise copie de la Tata Nexon

Il y a beaucoup de voitures copiées qui font gros sur le marché chinois et la dernière victime semble être la Tata Nexon.

Nous avons de nombreux cas de voitures copiées, toutes provenant principalement de Chine. Dans le pays, il existe des copies locales des voitures Bentley, Rolls Royce et Land Rover. De nombreuses voitures à petit budget ont également été copiées et se vendent désormais sur le marché chinois.

Voici le Maple 30X, un SUV électrique à bas prix. Il obtient un moteur électrique de 70 kW avec une autonomie de 306 km. Au prix de Rs 7,5 Lakhs en Chine, il sera bientôt en vente. Toutes choses mises à part, pouvez-vous voir ses similitudes avec le Tata Nexon.

De la face avant, à l’exception de sa calandre, le reste de la pièce semble identique au Nexon. Les deux obtiennent une seule fermeture pour le phare et la calandre ainsi qu’un capot légèrement relevé. De côté, le Maple 30X ressemble plus au Nexon EV avec des lignes de carrosserie similaires.

Même la ligne de toit et le pilier A sont très identiques au lifting Nexon. Si vous regardez attentivement, vous pouvez remarquer une conception similaire pour les roues en alliage. Si vous regardez le Maple 30X de côté, beaucoup d’entre vous seront confus entre les deux.

Tata a lancé le lifting Nexon il y a quelques mois, juste après le lancement de Nexon EV. Le SUV a été revisité avec des pare-chocs rafraîchis, des jantes en alliage nouvelles et plus légères, une nouvelle calandre avant, un design de phare révisé et de nouvelles options de couleurs bicolores.

Bien que les options du moteur soient restées les mêmes, de nombreuses nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées à bord. Nexon propose désormais un régulateur de vitesse, des phares automatiques, des essuie-glaces à détecteur de pluie et un toit ouvrant électrique. Il est maintenant disponible dans un éventail de variantes au choix.

Quant au Nexon EV, il dispose d’un moteur électrique de 30,2 kWh qui produit 129 ch et 245 Nm de couple de pointe. Tata affirme que Nexon EV offrira une autonomie de 312 km sur une seule charge. Il est au prix de Rs 13,99 Lakhs jusqu’à Rs 15,99 Lakhs (ex-showroom).