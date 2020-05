Cette Toyota Innova Crysta obtient l’intérieur et les caractéristiques d’une Rolls Royce

Bien que cette Toyota Innova Crysta puisse sembler simple de l’extérieur, entrez dans la cabine et vous vous sentirez assis dans une Rolls Royce.

Beaucoup d’entre nous ont rêvé de s’asseoir dans une Rolls Royce. Profitez de son luxe et de ses fonctionnalités pour les passagers arrière. Au fil des ans, de nombreuses voitures de luxe ont été lancées, mais personne ne peut égaler une Rolls Royce. Dans cette voiture, vous vous sentez comme un véritable homme d’affaires qui peut vivre dans la voiture, faire ses réunions et même se détendre avec une bière ou du vin.

Nous avons trouvé un et un seul en Inde que vous pouvez vous permettre. Il s’agit d’une Toyota Innova Crysta modifiée qui présente les caractéristiques d’une Rolls Royce. Pas de l’extérieur ni même du siège conducteur. Ses deux rangées arrière ont été modifiées avec un tel luxe qui peut correspondre à beaucoup de voitures premium que nous avons maintenant.

À l’extérieur, il y a juste une plus grande roue en alliage de 17 pouces en tant que modification. Sur le siège avant, tout a été conservé en stock. À l’arrière, les sièges ont été entièrement repensés et ici, vous pouvez voir quatre sièges face à face pour les passagers. Il y a un thème de couleur beige à l’intérieur avec des inserts en faux bois partout dans la cabine.

Il y a du parquet sur les deux côtés. D’un côté, il y a des sièges inclinables appropriés avec des coussins extra doux. De l’autre côté, il y a des sièges rabattables qui ne sont pas si confortables mais qui feront le travail. Il y a une cloison entre le siège avant et les sièges arrière. Si vous souhaitez communiquer dans un sens ou dans l’autre, il existe des boutons et des microphones individuels pour envoyer votre message.

Sur le compartiment, vous pouvez voir un téléviseur fonctionnant sous Android. Il a des applications comme Skype, Youtube, Gmail et autres qui s’occuperont essentiellement de vos réunions d’affaires et de votre temps de divertissement. Sous le compartiment, il y a une caméra et un tiroir de rangement. Vous pouvez utiliser la technologie à l’intérieur avec une télécommande.

L’autre côté dispose d’un accoudoir de type professionnel avec des tables à mouches intégrées pouvant également accueillir un ordinateur portable. Sous les tables à mouches, il y a un frigo à plein temps. De chaque côté des sièges, il y a un petit panneau tactile qui actionnera les fenêtres et les sièges inclinables. Vous pouvez également voir l’éclairage d’ambiance en fonction de celui-ci.

Enfin, une imprimante intégrée est également installée sous les sièges. Les lumières de toit ont beaucoup d’options, y compris les lumières tamisées, les lumières disco, les lampes de lecture et les lumières douces. Sans oublier les prises et chargeurs USB en bas de la porte. Pour toutes ces choses, il y a un onduleur et une batterie supplémentaire installée avec un MCB à l’avant.

Si les machines posent un problème, le MCB se déclenche et garantit qu’il n’y a pas de problème d’étincelle. Toutes ces modifications coûtent environ Rs 9,5 Lakhs plus le coût de la Toyota Innova Crysta. Le coût total estimé est de Rs 30 Lakhs, y compris la voiture.