Cette Toyota Corolla Altis brise un mur et s’écrase dans une maison

Dans un accident très médiatisé, un homme a écrasé sa Toyota Corolla Altis dans une maison de Faridabad. L’impact était si élevé que la voiture a réussi à briser un mur de 9 pieds.

Maintenant que le verrouillage est en cours, l’utilisation des voitures n’a été limitée qu’à des fins nécessaires. Cependant, voici un tel accident qui s’est produit sur les routes vides vers minuit. Il s’agit d’un accident très médiatisé, car il a été rapporté par de nombreuses agences de presse.

Le lieu de l’accident est à Faridabad, au point T. Une Corolla Altis à grande vitesse approchait du point T. Cependant, le propriétaire ne pouvait pas contrôler la vitesse et ne pouvait pas non plus faire un virage également. En conséquence, il est allé droit et s’est écrasé dans la maison à l’avant. Normalement, vous vous attendriez à ce que la voiture heurte le mur d’enceinte de la maison.

Lisez aussi: Cet accident montre la sécurité et la qualité de construction de Tata Harrier

Cependant, la Toyota Corolla Altis était à une vitesse si élevée qu’elle a même brisé le mur de 9 pouces de long et s’est approchée directement de la chambre du propriétaire de la maison. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, l’impact est tel que la voiture, ainsi que la maison, ont été complètement endommagées. Nous pouvons tirer une chose claire de cela.

La qualité de construction et la solidité de cette Corolla sont si bonnes qu’elle a réussi à briser un mur. En raison de l’impact, deux scooters emballés à l’extérieur ont été écrasés et sont partis avec la voiture, à l’intérieur de la maison. La pièce où la voiture s’est écrasée avait une machine à laver, un lavabo et des meubles. Tous endommagés au-delà de toute réparation.

Le propriétaire a également déclaré que de nombreuses briques de l’autre partie de la maison étaient également tombées. Les climatiseurs et certaines portes sont également sortis à cause de l’impact. Aucun membre de la maison n’était présent dans cette pièce et c’est pourquoi aucune blessure de ce côté. Le conducteur serait ivre et s’est évadé avec des blessures légères.

Lire aussi: Cette Ford EcoSport a couru 2 Lakh Kms même après un accident d’une valeur de 5 Lakhs

Quant à la Corolla, elle a été gravement endommagée. Vous pouvez voir les six airbags dégonflés et la partie avant avec le châssis et le moteur complètement endommagés. Les dommages ont été contenus dans la partie avant et les ailes latérales. Les portes et la partie arrière restent inchangées. Les prix de la Corolla ont commencé à Rs 15 Lakhs jusqu’à Rs 20.19 Lakhs (ex-showroom).