Cette Tata Indica était propulsée par un V6 de 3,5 L avec une vitesse de pointe de 270 km / h!

À la veille des JTP, Tata Motors et Jayem Automotives ont construit une Indica appelée Silhouette qui était propulsée par un moteur V6 de 3,5 litres et avait une vitesse de pointe de 270 km / h. Bonkers!

Alors que les VUS peuvent être le sujet de discussion de la ville ces jours-ci, il y a encore des gens qui préfèrent un bon vieux hayon. Ici en Inde, au fil des ans, nous avons également été traités avec des trappes chaudes assez sensationnelles. Prenons l’exemple des Polo GT, des Fiat Abarth Puntos et même de la Maruti Suzuki Baleno RS ’. Et bien que nous pleurions récemment la perte des voitures Tata JTP et que nous nous souvenions tous avec tendresse du Tiago JTP et du Tigor JTP, la relation entre Tata Motors et Jayem Automotives remonte à bien longtemps avant que les voitures JTP ne soient une chose.

Il s’agit de la Tata Indica Silhouette construite en collaboration avec Jayem Automotives.

Jayem Automotives Pvt. Ltd. est une équipe basée à Coimbatore qui construit des voitures de Formule 2000 qui sont sans doute les voitures de course monoplaces les plus rapides d’Asie. À l’époque, Tata Motors et Jayem Automotives ont même construit quelques Indicas de piste et de rallye, mais celle dont nous allons parler ici est quelque chose de très spécial. Peut-être l’une des voitures à hayon les plus emblématiques jamais construites en Inde, Tata et Jayem se sont associées pour construire une Indica à moteur central appelée la Silhouette. Avec juste un coup d’œil sur cette voiture, vous savez déjà que cette Indica signifie affaires.

Il était propulsé par un moteur V6 de 3,5 litres avec 330 ch de puissance et avait une vitesse de pointe de 270 km / h.

La Tata Indica Silhouette a été conçue pour être une véritable machine à chenilles basée sur un châssis en acier à cadre spatial surmonté de la coque d’une Indica V2. Ce qui est sous le capot vous épatera encore plus. Il était propulsé par un moteur à essence V6 de 3,5 litres monté en plein milieu de la voiture. Oui, c’était une véritable hot-hatch à moteur central! Ce moteur était une version prête pour la course du moteur VQ de Renault-Nissan et il produisait 330 ch de puissance. Le moteur est venu accouplé à une boîte de vitesses séquentielle à 6 vitesses avec une puissance envoyée uniquement aux roues arrière.

Toutes ces modifications corporelles étaient donc complètement utiles.

L’Indica Silhouette ne pesait que 850 kg et a sprinté à 100 km / h en seulement 4,5 secondes et a atteint une vitesse maximale de 270 km / h. Quelle? La légende raconte que Jayem a utilisé une Porsche GT3 RS comme référence pour la Silhouette! Emballer tant de performances dans ce qui est essentiellement une voiture familiale nécessite également des modifications de la carrosserie. Les modifications cosmétiques de la Silhouette étaient si bizarres que l’Indica ressemblait presque à une voiture DTM. La voiture était assise beaucoup plus bas et elle devait également avoir des voies beaucoup plus larges. Les roues ont dû pousser jusqu’à leur limite la plus éloignée et vous voyez donc ces passages de roues massivement évasés.

Le pare-chocs avant a obtenu des spoilers passifs pour diriger l’air autour des passages de roue étendus et il y avait des jupes latérales sur mesure pour diriger davantage le flux d’air. À l’arrière, la voiture était livrée avec un diffuseur arrière assez grand pour générer un peu plus d’appui et la configuration d’échappement quad à l’arrière ressemble beaucoup à celle d’une Lamborghini Huracan. Tu n’es pas d’accord? Parmi les autres points forts mécaniques de la Silhouette, citons un système de suspension pneumatique réglable, un système d’enregistrement de données et même une unité GPS de haute précision pour enregistrer vos temps au tour.

À l’intérieur, la voiture a été dépouillée de tout ce qui n’était pas important et vous n’aviez que des sièges de course avec harnais de course, un volant de course avec palettes de changement de vitesse, des pédales de voiture de course appropriées et un groupe d’instruments numérique. Nous ne pouvons qu’imaginer quelle bête cette voiture a dû être sur la piste. Et c’est quand vous regardez de telles gemmes que la fin de l’aventure entre Tata Motors et Jayem Automotives fait encore plus mal. Même encore, nous espérons que Tata Motors ne renoncera pas à fabriquer de telles voitures mentales même à l’avenir.