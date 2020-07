Cette tablette Android pourrait être le compagnon idéal pour les ordinateurs portables, Nintendo Switch

Les tablettes Android ont généralement été utilisées comme plates-formes de consommation de médias bon marché ou comme outils de productivité coûteux ces dernières années. Heureusement, Lenovo semble penser que cela peut apporter quelque chose de différent, car de nouvelles fuites pointent vers une tablette hybride.

Le Lenovo Yoga X, repéré par le développeur Android Till Kottman (h / t: Développeurs XDA) et Evan Blass, qui perd souvent, semble être une tablette Android quelque peu typique selon la maquette filaire ci-dessus. Cependant, les sources rapportent que le Yoga X peut également être utilisé comme écran secondaire.

Plus précisément, les utilisateurs peuvent être en mesure de brancher leur Nintendo Switch, leur téléphone ou leur ordinateur via un câble micro-HDMI pour profiter d’une expérience grand écran ou second écran. La plate-forme Android fonctionnant sur le Lenovo Yoga X serait alors verrouillée derrière un code PIN ou un mot de passe, bien que vous puissiez toujours régler le volume et la luminosité à l’aide des menus du système Android.

Il n’y a pas de mot sur les spécifications ou les prix, donc nous ne savons pas si vous feriez mieux d’acheter une tablette et un moniteur séparément. Cependant, nous aimerions voir Lenovo se concentrer sur la fourniture d’un écran de grande qualité afin que le contenu soit fantastique quel que soit le périphérique d’entrée.

Nous aimerions également voir davantage de tablettes Android proposer une fonctionnalité comme celle-ci. Nous espérons donc que Google le verra et décidera de mettre en œuvre des fonctionnalités natives. Cela ferait un rival de la fonction Sidecar d’Apple, qui permet aux utilisateurs Mac d’implémenter un iPad comme écran secondaire.

