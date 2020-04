Cette Suzuki Jimny modifiée est peut-être la Jimny la plus rapide du monde!

Cette Suzuki Jimny a été modifiée par M. Carlos Gono d’AutoPlus et elle produit plus du double de la puissance d’origine et sonne comme une voiture de sport. Incroyable!

La Suzuki Jimny est devenue une voiture emblématique au fil des générations pour être un bon tout-terrain à petit budget. Il est actuellement dans sa quatrième génération, mais sa philosophie de base est restée la même depuis sa création – poids léger, dimensions compactes et grande capacité hors route. Cela fait également de la Jimny une voiture très populaire sur la scène du marché secondaire et vous trouverez de nombreuses Jimny modifiées pour une meilleure capacité hors route. Mais ici, nous avons un exemple d’un Jimny modifié qui a l’intention d’être autre chose.

Ce Jimny modifié que vous voyez ici a une puissance de 155 ch et prétend être le Jimny le plus rapide du monde. Ce Jimny modifié appartient à M. Carlos Gono d’AutoPlus et c’est son deuxième Jimny de quatrième génération dans son garage. Il a peut-être acheté un deuxième Jimny uniquement pour le modifier et comment! Ce Jimny est équipé d’un turbo-kit de F-Performance, un tuner basé aux Emirats Arabes Unis.

Cette Suzuki Jimny modifiée produit 155 ch avec un turbo-kit, plus du double de l’original

Le turbo-kit apporte essentiellement un turbocompresseur, des injecteurs de carburant personnalisés et un nouvel ECU. Le propriétaire a également ajouté une soupape de décharge, un système d’échappement latéral Autoplus, des ressorts de descente RSR, des disques et plaquettes de frein Autoplus, des roues en alliage concave Volk Racing de 18 pouces et des sièges baquets Recaro. Le résultat est que le moteur produit désormais 155 ch, plus du double de ce que le Jimny produit à l’origine.

Une partie de la modification comprend également la suppression de la roue de secours à l’arrière, ce qui permet d’économiser du poids de quelques kilos. De plus, pour une meilleure dissipation de la chaleur et une meilleure lubrification, ce Jimny utilise de l’huile moteur 300V de race de Motul. M. Gono prend sa modification de voiture très au sérieux et a utilisé des composants mécaniques de premier ordre pour la mise à niveau. Visuellement, les pare-chocs noirs et le revêtement de carrosserie ont été fabriqués dans la couleur de la carrosserie et il bénéficie également d’une calandre personnalisée. Ajoutez des décalcomanies à l’ancienne et les roues de 18 pouces complèteront le look pour vous.

Maruti Suzuki a fait ses débuts au Jimny en Inde à l’Expo 2020 et bien qu’ils n’aient pas prévu de lancer la voiture en Inde au départ, vu l’enthousiasme du public à l’Expo, ils vont en fait le lancer en Inde. Des sources affirment que cela va probablement se produire l’année prochaine, mais le Jimny que vous obtiendrez en Inde sera une version à cinq portes. Eh bien, c’est bon ou mauvais, nous ne le savons pas, mais nous sommes vraiment ravis de voir quelles modifications indiennes apportent au Jimny quand nous l’avons enfin ici.