Cette statistique folle de Netflix est quelque chose sur lequel se concentrer

– – – Il y a tellement d’émissions et de films Netflix que les fans du service de streaming populaire peuvent consommer. L’une des façons dont le service est devenu le roi du domaine du streaming est de ne jamais laisser le puits se tarir. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Avec de vieux joyaux à trouver et à apprécier sur le service. Dans ce sens, un site a récemment décidé de quantifier combien de temps il faudrait à une personne pour regarder toutes ces émissions et films Netflix. Si vous le vouliez, il vous faudrait plus de 4 ans pour tout consommer sur Netflix. J’ai utilisé cette période pendant la pandémie de coronavirus pour me gaver de fantastiques émissions et films Netflix. Avec un penchant pour les tarifs internationaux – tout, de Money Heist à Crash Landing on You. Cela pourrait être en partie une fonction de quarantaine, être coincé à la maison. Et nulle part sur la planète ne permet vraiment aux Américains de voler en ce moment, c’est donc un moyen de satisfaire au moins mentalement une partie de l’envie de voyager. Et je l’ai déjà dit, mais Crash Landing on You est devenu l’une de mes séries télévisées préférées. Après l’avoir découvert sur le streamer. Best Shots Review: Captain Marvel # 18 «Action de super-héros viande et pommes de terre» Crash Landing on You C’est en partie à cause du hasard associé à sa découverte accidentelle. Mais c’est du bien-être et il y a tout. Une belle histoire, des acteurs fantastiques et sympathiques, et c’est tellement différent du tarif normal que je regarde. Un résumé très, très rapide de l’histoire: Crash Landing on You parle d’une héritière sud-coréenne. Cela a un accident de parapente, dérive par inadvertance à travers la frontière. S’écrase en Corée du Nord et finit par s’emmêler avec un bel officier militaire nord-coréen. Mon point le plus important, auquel personne n’a probablement besoin d’être rappelé, est celui de la proposition de valeur de Netflix dans le domaine de la vidéo en streaming. Il y a tellement de contenu ici. Y compris les émissions de télévision et les films originaux. En plus du contenu sous licence de fournisseurs externes, le robinet ne se tarira jamais. Même les pauses de production associées à la situation du coronavirus n’ont pas ralenti la cadence de sortie de Netflix cette année. Et lors du dernier appel sur les résultats de la société, le PDG Reed Hastings a résumé ainsi la stratégie globale en ce qui concerne le volume: Netflix Hits «Nous voulons avoir tellement de succès que lorsque vous arrivez sur Netflix, vous pouvez simplement passer d’un hit à l’autre et ne jamais avoir de penser à l’un de ces autres services », a déclaré Hastings. «Nous voulons être votre principal, votre meilleur ami. Et bien sûr, il y a parfois Hamilton et vous allez aller au service de quelqu’un d’autre pour un film extraordinaire, mais pour la plupart, nous voulons être celui qui vous plaît toujours. En ce qui concerne cette déclaration et la quantité de contenu que Netflix a réellement, il y a quelque chose d’extraordinaire dont vous n’êtes peut-être pas au courant. L’équipe de Reviews.org a décidé de quantifier la quantité de contenu disponible sur le service et combien de temps il vous faudrait pour en profiter. Il y a un peu d’art dans cette enquête, car le contenu arrive et sort toujours du service, mais voici une idée approximative de ce que vous seriez en réserve si vous décidiez d’essayer de regarder Netflix – tout Netflix , C’est. Tout sur le service. Selon Reviews.org, qui note que Netflix au moment de la rédaction de cet article a près de 5500 titres uniques sur le streamer: «La durée totale d’exécution est de 36 667 heures, ce qui signifie qu’il faudrait 4 ans, 2 mois et 8 jours pour regarder l’intégralité (actuelle) bibliothèque Netflix. » Sur mon bloc Saison 4: date de sortie, distribution, intrigue et plus d’informations Quelques autres faits uniques et intéressants que le site a trouvés: Regarder l’intégralité de Netflix équivaudrait à 256 allers-retours sur la lune. L’utilisateur moyen ne regarde que 2% de la bibliothèque Netflix en un an. En supposant qu’aucun titre n’a été ajouté ou supprimé et que vous avez regardé Netflix 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il vous en coûterait 662,50 $ pour rester abonné assez longtemps pour tout regarder sur Netflix. Netflix a plus de titres uniques que Hulu et Disney + combinés. – – –

VegaooParty Déguisement araignée folle enfant Halloween - Taille: 1-2 ans (84/89 cm) Ce déguisement d'araignée pour enfant se compose seulement d'une tunique à capuche (pull, pantalon et chaussures non inclus). Ce haut noir sans manches a une araignée rembourrée sur le devant. Un chapeau en feutrine violet est accroché à la capuche sur le haut de la tête. Ce costume est idéal pour Halloween

Coup d'Eclat Sérum Concentré Anti-Rides Raffermissant 30ml Le Sérum Concentré Coup d'Eclat Anti-Rides Raffermissant est un soin pour combattre les rides et raffermir la peau fatiguée. Avec l'âge la peau se relâche et fatigue. Pour la repulper il est nécessaire de lui offrir une hydratation adéquate et un soin concentré qui agit sur le long terme. Ce sérum possède une

Clinique Clinique iD™ Cartouche d'Actif Concentré Anti-Age 10ml Clinique Clinique iD™ Cartouche d'Actif Concentré Anti-Age 10ml , est une cartouche à associer aux bases clinique ID pour un soin sur mesure ! Dans cette cartouche vous découvrirez un actif concentré en Ferment Protéine de Lactosérum, Caféine, Taurine et en extrait d'Amande Douce... Des ingrédients connus