Cette Skoda Superb modifiée a plus de 500 ch mais ressemble à un dormeur

Cette Skoda Superb modifiée ressemble à un dormeur mais a des performances absolument dingues, grâce à plusieurs étapes de modifications. Le quart de mile en cela arrive en seulement 10,9 secondes. C’est plus rapide que la plupart des voitures de sport!

Lorsque nous parlons de la Skoda Superb, la sportivité n’est pas le premier mot qui vous vient à l’esprit. La Skoda Superb est une berline vraiment luxueuse qui est en fait une alternative beaucoup moins chère aux berlines de luxe d’entrée de gamme allemandes. Sinon pour le badge, le Superb est vraiment là-haut dans tous les autres aspects avec des goûts de Classe C et de Série 3. Cependant, le propriétaire de cette Skoda Superb avait des idées très différentes sur sa voiture. Cette Skoda Superb modifiée produit plus de 530 chevaux et peut faire le sprint de 0 à 100 km / h en seulement 3,3 secondes.

Cette Skoda Superb modifiée produit 530 ch à partir de plusieurs modifications.

Apparemment un dormeur, ce Superb ne crie pas vraiment ses capacités mais il est presque supercar rapide. Le propriétaire a apporté plusieurs modifications par étapes à ce superbe et le résultat est absolument fou. Mais voyons d’abord à quoi cela ressemble. Eh bien, comme un Superbe assez standard avec un enveloppement corporel très funky et coloré. Les plus vifs d’entre vous remarqueront le séparateur avant subtil et le diffuseur arrière. Mais c’est tout et ça a toujours l’air sensationnel. C’est particulièrement à cause de l’enveloppement corporel et c’est ce qui crie vraiment ses références sportives.

Il fait le sprint de 0 à 100 km / h en 3,3 secondes tandis que le quart de mile arrive en 10,9 secondes.

Mais abordons maintenant les modifications mécaniques. Et il y en a beaucoup. L’étape 1 de la modification a apporté un nouvel ECU avec un intercooler plus grand, une entrée froide et un nouveau système d’échappement. L’étape 2 a vu une certaine reprogrammation de l’ECU et à ce moment, le Superb produisait déjà 400 chevaux. La troisième étape de la modification a vu l’arrivée d’une turbine hybride de rechange avec un boîtier standard. Les cartouches pour les parties chaudes et froides ont été changées et les canaux ont également été percés. La puissance était désormais de 480 ch. Mais ce n’est pas encore fait.

Il ressemble également à la partie sans aucune altération physique.

Il y a eu d’autres changements dans le système de carburant avec une pompe submersible Walbro 450 plus puissante et quelques autres changements dans le compartiment moteur. Il produit déjà bien plus de 500 ch à ce jour. Bien sûr, une telle modification lourde entraînera des dommages internes à la voiture. Le système à quatre roues motrices a défailli, les tuyaux haute pression sont tombés en panne, tout comme les tubes de la pompe à essence. Cependant, le propriétaire a résolu tous les problèmes et a donné à la voiture tout le matériel mécanique nécessaire pour pouvoir gérer toute cette puissance supplémentaire. Des freins plus puissants sont apparus sous la forme de disques Alcon à 6 pistons de 380 mm, d’une turbine hybride plus grande, de supports de moteur plus robustes, de bielles et de pistons forgés, d’une nouvelle transmission à double embrayage à 7 vitesses à la place de l’unité à 6 vitesses, d’une piège à huile ajouté pour le moteur et une meilleure cote de carburant. C’est une liste assez longue.

Les intérieurs ont été recouverts de cuir Alcantara neuf. Le dernier élément à être jeté a été les nouvelles roues à rayons multiples avec un nouveau caoutchouc et vous l’avez – une parfaite berline-couchette. Au final, cette Superbe produisait jusqu’à 530 ch. Le résultat a été que le quart de mille est arrivé en seulement 10,9 secondes. C’est plus rapide que la plupart des autres voitures de sport dédiées disponibles sur le marché aujourd’hui. Le temps de 0-100 km / h est venu en seulement 3,3 secondes. C’est le territoire de la Porsche 718 pour vous donner une perspective. Les courses de bureau dans ce superbe ne seraient plus tout à fait les mêmes.