Cette semaine sur Dezeen, le studio de design House of van Schneider a dévoilé le logo du rover robotique de la NASA et Pentagram a donné à l’identité visuelle de Rolls-Royce une cure de jouvence. pour les signes de la vie passée. Un cercle rouge symbolise la planète rouge, recouvert d’un contour pixélisé du robot et d’une étoile qui représente la Terre aperçue depuis Mars. Ce logo est présent sur la fusée principale ainsi que sur le rover, avec les badges et les cartes-clés utilisés par les scientifiques du projet. « Nous n’avons jamais eu notre travail sur une fusée, ni envoyé dans l’espace, encore moins sur Mars. C’était une première pour toute l’équipe de House of van Schneider « , a déclaré le fondateur Tobias van Schneider. Appelée Spirit of Ecstasy, la silhouette d’une femme aux ailes diaphanes a été mise à jour et retournée pour devenir un logo simplifié pour Rolls-Royce. « Des choses comme la taille de la taille étaient si importantes », a déclaré Pentagram partenaire Marina Willer, « parce que nous ne voulions pas indiquer qu’elle était trop maigre, car cela ne donnerait pas le bon exemple, et nous ne voulions pas non plus la rendre trop féminine et sexuelle. » Le logo de l’Expo 2025 Osaka a révélé comme un anneau de taches rouges Un cercle rouge a été révélé comme le wi conception du concours pour créer le logo de l’Expo 2025 Osaka. Le graphiste Tamotsu Shimada a conquis le jury et le public avec un cercle de taches qui ressemblent à des noyaux cellulaires – et des yeux écarquillés.Le Japon a embrassé les qualités anthropomorphiques du design sur les réseaux sociaux, produisant des mèmes et des fanarts du logo comme une créature extraterrestre, un personnage de jeu vidéo, et même une miche de pain.Melania Trump critiquée pour avoir «bouleversé» la rénovation de la roseraie de la Maison Blanche sur les réseaux sociauxMelania Trump a également attiré l’attention du design Twitter cette semaine. Sa refonte de la roseraie de la Maison Blanche est devenue virale après avoir partagé des photos de son incursion dans l’architecture de paysage.Ce n’était pas la première fois que la Première Dame – qui a quitté ses études d’architecture formelle pour poursuivre une carrière de mannequin réussie – l’a transformée main à la conception. Nous avons rassemblé quatre exemples ici. Les photos révèlent le magasin sphérique « flottant » Apple Marina Bay Sands de Foster + Partners Des photos du nouveau magasin Apple Marina Bay Sands à Singapour ont également fait leur apparition sur les réseaux sociaux. Le cabinet britannique Foster + Partners construit le magasin sphérique sur l’eau, où il sera accessible via une passerelle.Le fondateur de Foster + Partners, Norman Foster, a également dévoilé son projet pour un bâtiment parlementaire temporaire pour le Royaume-Uni. La proposition comprend une salle de débat et des espaces de bureaux pour 650 politiciens enveloppés dans du verre à l’épreuve des bombes.MAD enveloppe les résidences de Beverly Hills Gardenhouse avec le « plus grand mur vivant » de l’Amérique. Le studio d’architecture chinois MAD a revendiqué la construction du « plus grand mur vivant » d’Amérique en enveloppant un lotissement à Beverly Hills avec un tourbillon de plantes succulentes.La société norvégienne Snøhetta a recouvert un bureau en bois en Autriche d’une couche de verdure remontant sur un cadre métallique en treillis. Pavillon en métal de Neiheiser Argyros déguise les évents du métro de Londres Dans d’autres nouvelles de l’architecture, les grands projets d’infrastructure avaient leurs évents habilement déguisés par des architectes. Le studio d’architecture Neiheiser Argyros a enveloppé les évents d’échappement et les issues de secours d’une station de métro de Londres avec un pavillon élégant et un café.Pour cacher un puits de ventilation pour la prochaine ligne de chemin de fer HS2, le cabinet d’architecture Grimshaw a proposé un toit décoratif en acier patiné pour le transformer en un point de repère local.[In]Brace permet aux utilisateurs de contrôler un ordinateur avec leur langueIngénieux accessoires portables présentés dans l’actualité du design et de la technologie sur Dezeen. La designer diplômée Dorothee Clasen a créé un mandat appelé [In]Orthèse qui permet au porteur de communiquer avec un ordinateur en utilisant uniquement sa langue.Amelia Kociolkowska, une autre designer diplômée, a créé une pochette en spandex portable appelée Carrie qui permet le transport pratique et discret des produits d’époque. Cette semaine, nos lecteurs étaient enthousiasmés par une maison de vacances revêtue de mélèze sur l’île de Wight, une maison perchée au Costa Rica avec vue sur l’océan et un bâtiment gouvernemental en Inde recouvert d’un motif Ikat de briques. week on Dezeen est notre tour d’horizon régulier des principales actualités de la semaine. Abonnez-vous à nos newsletters pour être sûr de ne rien manquer.

MARS® Mars Bounty Protein Flapjack Bar Chocolat et de Coco 60g Les barres de protéines Mars Bounty Flapjack ont ​​été construites sur le succès de la barre de protéines Mars bounty originale. Sa formule améliorée vous apporte une barre d'avoine faible en gras avec jusqu'à 27% de protéines de haute qualité et moins de 220 kcal par barre, de sorte que vous aurez à portée

MARS® Poudre de Protéines Mars Chocolat et Caramel 875g Mars Protein Powder est livré avec jusqu'à 21 grammes de protéines de qualité et seulement 5 grammes de glucides par cuillère à soupe. Vous pouvez faire votre propre shake protéiné avec le goût spectaculaire des barres Mars, vous ferez ressortir l'enfant en vous! Poudre de Protéines Mars Chocolat et Caramel

Colombine Linge de lit en coton et Lyocell, la taie d'oreiller à partir de 15.99 COMPOSITION • 50% coton 50% Lyocell fibre respectueuse de l'environnement (57 fils/cm²) une qualité douce qui se froisse peu • Grandes qualités d'absorption de l'humidité • Respirant et hypoallergénique DÉTAILS • Qualité supérieure Colombine® garantie 4 ans • Matière sélectionnée pour sa douceur et sa

Nutrisaveurs Minceur Starter Plat Cuisiné Aiguillettes de Poulet et Champignons à la Crème 270g Nutrisaveurs Minceur Starter Plat Cuisiné Aiguillettes de Poulet et Champignons à la Crème 270g est un plat cuisiné, aiguillettes de poulet et champignons à la crème, hypocalorique et riche en protéines.

Burt's Bees Exfoliant en profondeur à la pêche et à l'écorce de saule Un exfoliant doux qui débarrasse les pores des impuretés, de l'excès de sébum et des cellules mortes, tandis que les fins grains de noyau de pêche subliment le teint en lui procurant un éclat lisse et naturel.

Weider Pain de Mie Protéiné à la Carotte et Graines Low-Carb 250 g Weider Le Pain de Mie Protéiné à la Carotte et Graines Low-Carb de Weider est un délicieux pain cuit au four à base de carottes et de graines, riche en protéines et en fibres. De par sa composition, ses tranches sont idéales pour les sportifs et les régimes en général. Pain de Mie Protéiné à la Carotte et Graines