Cette semaine dans les remorques: Moi, Pastafari: une histoire de monstre volant de spaghetti, Cleanin ‘Up the Town: Remembering Ghostbusters, Inmate # 1: The Rise of Danny Trejo & More

Les bandes-annonces sont une forme d’art sous-estimée dans la mesure où elles sont souvent vues comme des véhicules permettant de montrer des images, d’expliquer des films ou de montrer ce que les cinéphiles peuvent attendre. Étranger, national, indépendant, gros budget: quelle meilleure façon de perfectionner vos compétences de cinéphile attentionné qu’en déconstruisant ces petites publicités?

Cette semaine, nous trouvons la religion dans une passoire, rattrapons l’un des meilleurs personnages de l’entreprise, je me demande si Dan Aykroyd va parler des extraterrestres tout en parlant des fantômes, regarder le spectacle de magie le plus étrange que nous ayons jamais rencontré et apprendre à connaître l’un des meilleurs photographes du rap.

Réalisateur Michael Arthur détruit la religion avec des œufs, de l’eau et de la farine.

À tout moment, vous pouvez avoir une discussion sur la religion qui tente de répondre à la question « Qui dit que vous avez raison? » Je suis tout ouïe. Les Pastafariens sont un groupe restreint de personnes qui, aussi humoristiques soient-elles, veulent véritablement viser des institutions qui croient en leur propre justice. À tort ou à raison, je suis un fan de faire un pied de nez à The Man et si cela vous prend une passoire pour le faire, tant pis.

La dernière fois que nous avons parlé du réalisateur Brett Harvey il nous donnait le regard intense Gardiens des glaces,un film sur les tueurs à gages au hockey. Cette fois, cependant, il se concentre sur un seul SOB difficile.

D’une vie de drogues dures et de vols à main armée à des tapis rouges hollywoodiens et à des mentors toxicomanes, c’est le récit de l’une des histoires de transformation les plus radicales et les plus édifiantes du caractère humain jamais filmée. Réalisé par le cinéaste primé Brett Harvey (Ice Guardians), Inmate # 1: The Rise of Danny Trejo est l’histoire choquante de la capacité d’un homme à vaincre ses démons et à découvrir la rédemption à travers les voyages les plus improbables.

J’aime des histoires comme celle-ci, ne serait-ce que parce que Trejo s’est avéré être plus que la somme de son passé. Il a construit quelque chose de plus que d’être en arrière-plan pour des films comme Chaleur, il est devenu un agent de changement positif dans sa communauté. C’est inspirant et convaincant.

Réalisateurs Anthony et Claire Bueno veux revisiter chasseurs de fantômes.

Réalisé et produit par les frères et soeurs Anthony et Claire Bueno, Cleanin ‘Up the Town: Remembering Ghostbusters retrace la création des Ghostbusters originaux de 1984, avec des interviews exclusives de plus de 40 membres du casting et de l’équipage, dont le réalisateur Ivan Reitman et le casting principal Dan Aykroyd, Harold Ramis et Ernie Hudson. Plus de 10 ans de préparation, le documentaire raconte également les réalisations de l’équipe d’effets visuels dans la création des fantômes à l’époque pré-numérique où les effets spéciaux évoluaient encore.

Passionné de «making-of» et apprenant le métier de réalisateur de documentaires, le réalisateur Anthony Bueno avait pour objectif de raconter l’histoire définitive de la création du film de comédie surnaturelle. «L’équipe Cleanin’ Up The Town: Remembering Ghostbusters et moi sommes très heureux de présenter en avant-première notre documentaire bien-aimé sur Crackle », a déclaré Bueno. «Nous espérons vraiment captiver et éclairer le public, les fans et les cinéastes, alors que nous révélons les merveilleuses personnalités, le talent incomparable et le savoir-faire qui ont contribué à faire un film qui a captivé le cœur des générations; Chasseurs de fantômes. »