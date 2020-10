Cette semaine dans Apple: la gamme d’AirPods est probablement retardée, Apple glisse à la quatrième place

Cette semaine, dans Apple News, nous avons entendu des rumeurs liées aux trois nouveaux produits AirPods. Les AirPods de troisième génération, les AirPods Pro de deuxième génération et les AirPods Studio légendaires de longue date atterriront probablement en 2021. Selon la rumeur précédente, les oreilles du Studio atterriraient cette année à un moment donné.

Dans d’autres nouvelles d’Apple, nous avons vu Apple glisser dans son classement mondial des smartphones, des indices sur un prochain lancement de matériel, un iPhone 12 Mini qui a été lancé puis disparu, et des nouvelles liées à un éventuel moteur de recherche Apple.

Voir le tour d’horizon des actualités Apple ci-dessous pour toutes les dernières.

Les principales actualités Apple de la semaine dernière:

Probablement pas de nouveaux AirPod cette année: Si vous aviez hâte de vous procurer un nouveau modèle d’AirPods d’Apple cette année, vous n’avez peut-être pas de chance. Selon Bloomberg, il n’y aura pas de nouveaux AirPods ou AirPods Pro avant 2021. Quant aux écouteurs supra-auriculaires AirPods Studio, ceux-ci pourraient être annoncés en novembre, mais même s’ils le faisaient, ils ne sortiraient probablement pas des magasins pour la saison des fêtes.

En partie en raison des problèmes actuels d’accusation antitrust de Google, Apple pourrait développer son propre moteur de recherche. Un rapport récent met en évidence les mesures prises par Apple dans ce domaine. Jon Stewart revient à la télévision d’actualité: Selon Le Hollywood Reporter, Jon Stewart, ancien de Daily Show, revient à la télévision avec une nouvelle émission d’actualité. L’émission sera une exclusivité Apple TV Plus, bien que son format soit peu connu pour le moment.

