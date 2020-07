Cette semaine dans Apple: Fuites de panneaux iPhone 12, délai de sortie, nouveaux iMac et plus encore!

Cette semaine, dans Apple News, nous avons examiné ce qui semble être un panneau d’affichage pour un appareil iPhone 12. Bien que le modèle spécifique pour lequel il pourrait être conçu ne soit pas clair, cela correspond aux rumeurs que nous avons vues jusqu’à présent liées à l’avant des smartphones à venir.

Dans d’autres nouvelles d’Apple, nous avons entendu une rumeur liée au lancement imminent de certains nouveaux iMac, des informations sur l’implication de LG dans les nouveaux iPhones, quelques nouveaux brevets Apple et des informations sur la performance financière des services d’Apple.

Voir le tour d’horizon des actualités Apple ci-dessous pour toutes les dernières.

Les principales actualités Apple de la semaine dernière:

Fuite présumée des panneaux d’affichage de l’iPhone: Sur le site de microblogage chinois Weibo, un utilisateur a partagé ce qui semble être des panneaux d’affichage de l’iPhone 12 dans leur état pré-installé. Les panneaux ressemblent à ce à quoi nous nous attendions, bien que l’encoche ne soit pas aussi petite que nous le pensions. MacRumeurs a toutes les photos et informations sur la façon dont elles pourraient être légitimes.

Les panneaux OLED de LG seront sur plus d'iPhones que jamais: On s'attend à ce que Samsung fournisse la majorité des panneaux OLED sur les iPhones cette année (comme d'habitude), mais LG devrait intensifier considérablement. Selon Revue asiatique Nikkei, LG devrait produire cinq fois plus de panneaux OLED pour Apple que les années précédentes. Cette augmentation de la demande est due à la rumeur selon laquelle chaque modèle d'iPhone 12 pourrait disposer d'un écran OLED.

Apple confirme le délai de sortie de l'iPhone 12: Hier, lors de l'appel aux résultats trimestriels d'Apple, la société a confirmé que la sortie du prochain lot d'iPhones serait retardée d'au moins quelques semaines. Nous supposons que cela signifie que le lancement aura lieu à temps (début septembre), mais vous ne pourrez acheter les téléphones que plus tard que d'habitude. Octobre, peut-être?

De nouveaux iMac pourraient être en route: Selon le leaker en série Jon Prosser, Apple pourrait lancer de nouveaux iMac dès le mois prochain. Prosser n'a pas donné beaucoup d'informations sur les supposés ordinateurs personnels, mais il a mentionné qu'il n'y aura probablement pas de grande refonte. En tant que tel, cela pourrait être une simple annonce de communiqué de presse d'Apple avec peu de fanfare.

Le brevet suggère un possible ordinateur portable hybride à double iPad: Un brevet Apple récemment mis au jour suggère que la société joue au moins avec l'idée de combiner deux iPad pour créer un ordinateur portable à clapet tout écran. Un simple connecteur relierait les deux tablettes ensemble. Cependant, ce n'est pas parce que ce brevet existe, qu'il deviendra un vrai produit. Toujours cool, cependant!

AirPods à conduction osseuse? Peut être: En parlant de brevets Apple, Apple Insider a également découvert un brevet pour ce qui semble être un système hybride pour les AirPods conducteurs osseux. Vous auriez toujours des bourgeons dans vos oreilles, mais l'élément conducteur osseux améliorerait le son de ces bourgeons. Cela semble fou, mais ce serait plutôt cool.

Le code indique que Face ID arrive sur les Mac: Merci à un peu de code Big Sur 9to5Mac, nous savons maintenant qu'Apple pourrait jouer avec l'idée d'apporter Face ID à ses ordinateurs. Les utilisateurs de Windows ont déjà des services d'authentification faciale sur certains ordinateurs portables et PC, mais le Face ID d'Apple est probablement le plus sécurisé des systèmes. Nous devrons attendre et voir comment cela se passe.

Tim Cook témoigne lors d'une audience antitrust aux États-Unis: Mercredi, le PDG d'Apple a présenté une déclaration préparée au sous-comité antitrust de la Chambre des États-Unis afin de défendre les accusations selon lesquelles Apple est monopoliste et abuse de ses pouvoirs sur l'App Store. Vous pouvez lire notre point de vue à ce sujet ici.

Les investisseurs ne sont pas si satisfaits des services d'Apple: Un rapport détaillant la façon dont les investisseurs perçoivent les services d'Apple brosse un tableau sombre pour la société de Cupertino. Apparemment, les investisseurs ne sont pas très satisfaits de la façon dont Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News Plus, etc., font maintenant qu'ils ont eu quelques trimestres à respirer.

