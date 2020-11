Cette semaine chez Apple: de nouveaux MacBook et Mac Mini alimentés par du silicium M1

Cette semaine, dans l’actualité Apple, nous avons vu la société lancer deux nouveaux MacBook ainsi qu’un nouveau Mac Mini. Les ordinateurs sont alimentés par la nouvelle puce M1, un processeur basé sur Arm développé en interne. Il s’agit du plus grand changement pour la division PC d’Apple depuis de nombreuses années.

Dans d’autres actualités d’Apple, nous avons vu le lancement du service iPhone 12 Studio, des critiques de l’iPhone 12 Mini critiquant l’autonomie de la batterie, Apple suspendant ses activités avec une entreprise qui aurait violé les lois du travail, etc.

Voir le tour d’horizon des actualités Apple ci-dessous pour toutes les dernières.

Les principales actualités Apple de la semaine dernière:

Nouveaux MacBooks annoncés: Mardi, Apple a lancé deux nouveaux MacBook: le nouveau MacBook Air et un nouveau MacBook Pro 13 pouces. Les deux ordinateurs portables sont alimentés par le nouveau chipset M1, qui repose sur la technologie Arm (notre propre Gary Sims vous expliquera ce que cela signifie pour vous ). Il s’agit d’un changement radical pour Apple loin des systèmes x86 et représente le plus grand changement dans son activité PC depuis des années.

Mardi, Apple a lancé deux nouveaux MacBook: le nouveau MacBook Air et un nouveau MacBook Pro 13 pouces. Les deux ordinateurs portables sont alimentés par le nouveau chipset M1, qui repose sur la technologie Arm (notre propre Gary Sims vous expliquera ce que cela signifie pour vous ). Il s’agit d’un changement radical pour Apple loin des systèmes x86 et représente le plus grand changement dans son activité PC depuis des années. Le nouveau Mac Mini débarque aussi: En plus des deux nouveaux MacBook, Apple a également lancé un nouveau Mac Mini. Au prix de lancement de 699 $, c’est désormais le moyen le moins cher de se lancer dans l’écosystème macOS. Comme avec les nouveaux MacBook, il est également alimenté par la puce M1 basée sur Arm.

En plus des deux nouveaux MacBook, Apple a également lancé un nouveau Mac Mini. Au prix de lancement de 699 $, c’est désormais le moyen le moins cher de se lancer dans l’écosystème macOS. Comme avec les nouveaux MacBook, il est également alimenté par la puce M1 basée sur Arm. AirTags et AirPods Studio MIA: De nombreux analystes s’attendaient à ce qu’Apple lance également d’autres produits cette semaine, en particulier les trackers GPS AirTags et les écouteurs intra-auriculaires AirPods Studio. Cependant, cela ne s’est pas produit. Il est maintenant peu probable que nous voyions l’un ou l’autre de ces produits en 2020.

De nombreux analystes s’attendaient à ce qu’Apple lance également d’autres produits cette semaine, en particulier les trackers GPS AirTags et les écouteurs intra-auriculaires AirPods Studio. Cependant, cela ne s’est pas produit. Il est maintenant peu probable que nous voyions l’un ou l’autre de ces produits en 2020. AirPods Studio a en quelque sorte révélé: Une nouvelle icône dans la version bêta d’iOS 14.3 suggère les éléments de conception des écouteurs supra-auriculaires AirPods Studio. Le design s’aligne avec les rendus fuyés que nous avons vus au cours de la dernière année. Vérifiez le ici.

Une nouvelle icône dans la version bêta d’iOS 14.3 suggère les éléments de conception des écouteurs supra-auriculaires AirPods Studio. Le design s’aligne avec les rendus fuyés que nous avons vus au cours de la dernière année. Vérifiez le ici. Apple lance et extrait des tonnes de logiciels en raison de problèmes de serveur: Cette semaine, Apple a lancé une tonne de nouveaux logiciels, y compris les versions bêta d’iOS, tvOS et plus encore. Il a également lancé macOS Big Sur. Cependant, de graves problèmes de serveur faisaient des ravages sur plusieurs services Apple. En réponse, Apple a temporairement arrêté toutes les mises à jour jusqu’à ce qu’il puisse maîtriser les choses. Ce n’était pas un bon début pour le lancement de Big Sur.

Cette semaine, Apple a lancé une tonne de nouveaux logiciels, y compris les versions bêta d’iOS, tvOS et plus encore. Il a également lancé macOS Big Sur. Cependant, de graves problèmes de serveur faisaient des ravages sur plusieurs services Apple. En réponse, Apple a temporairement arrêté toutes les mises à jour jusqu’à ce qu’il puisse maîtriser les choses. Ce n’était pas un bon début pour le lancement de Big Sur. Lancement du service iPhone 12 Studio: Le week-end dernier, Apple a lancé un nouveau service appelé iPhone 12 Studio. Le service est une extension de l’Apple Store qui permet aux acheteurs de personnaliser les étuis et portefeuilles MagSafe pour voir à quoi ressembleront les différentes combinaisons de couleurs sur leurs téléphones.

Le week-end dernier, Apple a lancé un nouveau service appelé iPhone 12 Studio. Le service est une extension de l’Apple Store qui permet aux acheteurs de personnaliser les étuis et portefeuilles MagSafe pour voir à quoi ressembleront les différentes combinaisons de couleurs sur leurs téléphones. Les critiques critiquent la faible autonomie de la batterie de l’iPhone 12 Mini: Beaucoup de gens sont ravis de commencer à obtenir leur iPhone 12 Mini, mais les premières critiques tempèrent les attentes. Alors que les premières critiques font l’éloge de l’appareil dans son ensemble, le petit facteur de forme crée apparemment une mauvaise autonomie de la batterie.

Beaucoup de gens sont ravis de commencer à obtenir leur iPhone 12 Mini, mais les premières critiques tempèrent les attentes. Alors que les premières critiques font l’éloge de l’appareil dans son ensemble, le petit facteur de forme crée apparemment une mauvaise autonomie de la batterie. Apple suspend ses activités avec Pegatron: Le fournisseur de longue date d’Apple, Pegatron, est dans l’eau chaude cette semaine après qu’Apple ait constaté qu’il avait enfreint à plusieurs reprises les règles d’éthique du travail d’Apple. Le fournisseur taïwanais s’est alors donné beaucoup de mal pour dissimuler les violations. Bravo à Apple d’avoir pris position, ici.

Vous envisagez de faire le changement?

Crédit: David Imel / Autorité Android

Si vous lisez cet article d’actualité Apple sur un appareil iOS et que vous envisagez de passer à Android, nous avons plusieurs articles et guides qui peuvent vous aider dans ce processus. Malgré ce à quoi cela peut paraître, passer d’iOS à Android est plus facile que jamais, et de nombreux services et systèmes sur iOS ont des homologues similaires ou même identiques sur Android.

Le meilleur endroit pour commencer serait notre guide sur la façon de passer de l’iPhone à Android, qui passe en revue toutes les bases. Nous avons également des guides plus spécifiques, tels que comment transférer votre calendrier de l’iPhone vers Android. Nous avons également des guides d’applications qui vous donneront les meilleures alternatives aux agrafes iOS, telles que notre liste des meilleures alternatives à FaceTime sur Android.

Si vous recherchez un excellent appareil Android pour remplacer votre iPhone, consultez notre liste des meilleurs smartphones Android disponibles actuellement.