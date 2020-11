Cette rumeur de la collection Red Dead Redemption est fausse

Au cours du week-end, une capture d’écran prétendument tirée d’une liste Amazon supprimée pour Red Dead Redemption: la collection des hors-la-loi a commencé à faire des tournées en ligne. Apparemment, la collection rumeur comprend un remake de Red Dead Redemption et une version améliorée de Red Dead Redemption 2 pour les PlayStation 4 et 5, et Xbox One et Series X / S. Certaines âmes (et publications) sans méfiance sont tombées sous le charme de la capture d’écran, mais c’est faux.

Bien que nous n’ayons pas pu déterminer la source réelle de la capture d’écran, elle a d’abord été publiée sur Twitter par Gaming Leaks & Rumors.

Red Dead Redemption La liste des Outlaws Collection a fuité sur Amazon et inclut RDR Remastered une version améliorée de RDR2. pic.twitter.com/IcGolF5avv – Fuites et rumeurs de jeu (@GameLeaksRumors) 21 novembre 2020

Pour commencer, la description ne se lit pas comme une information officielle. De plus, il y a un certain nombre d’incohérences dans la liste, comme la date de sortie et la date de retour (le jeu peut apparemment être retourné avant même sa sortie). Comme souligné par Zack Zwiezen de Kotaku, l’image de couverture est un travail de Photoshop qui a pris des morceaux de différentes œuvres d’art et les a giflés sur une image.

Personne ne partageant la capture d’écran ne semble non plus avoir fourni de lien pour la liste supprimée, ce qui aurait facilité l’exécution d’une recherche via Google pour une page en cache et / ou l’extraction d’une entrée d’archive Web.

Comme c’est le cas avec la plupart des rumeurs Rockstar, nous classons cela comme un faux. Cependant, si le développeur finit par révéler la «collection» et que nous nous trompons, nous nous corrigerons volontiers. Ne retiens pas ton souffle.