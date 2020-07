Cette route en Norvège est l’une des routes les plus dangereuses au monde – .

PrimeMatik - Route Reflector 100x100x20mm aluminium étage

Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rack et accessoire, Panneau réfléchissant de la route, de la rue, de la chaussée ou du sol. C'est un petit réflecteur en forme carrée avec 100mm de côté et 20mm de hauteur. Il a deux réflecteurs orange opposés. Fait d'aluminium