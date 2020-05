Cette Rolls Royce Cullinan part en rallye et la gagne en fait! Quelle?

La Rolls Royce Cullinan n’est pas vraiment un SUV destiné à faire du rallye mais deux femmes ont fait exactement cela, en participant au Rebelle Rally aux États-Unis avec un Cullinan bleu brillant. Lisez la suite pour en savoir plus sur leur aventure.

La Rolls Royce Cullinan n’est même pas le nom de famille qui vous viendrait à l’esprit si vous deviez faire du rallye. Le VUS de près de Rs 7 crore est trop flashy pour même laisser tomber une couche de poussière, sans parler de grignoter des kilomètres dans un paysage désertique. Le Cullinan est le mieux adapté pour une croisière dans les rues de Monaco ou peut-être garé devant un hôtel chic de LA. Deux femmes, Emme Hall et Rebecca Donaghe, ont cependant pensé le contraire. Ces femmes du Roadshow de CNET ont décidé de participer au rallye Rebelle en Rolls Royce Cullinan.

Cette Rolls Royce Cullinan part en rallye et la remporte.

Le Rebelle Rally est une course d’endurance réservée aux femmes qui se déroule dans les déserts du Nevada et de la Californie aux États-Unis. Ce rallye réservé aux femmes est le premier du genre et couvre plus de 2000 km à travers le paysage désertique. Comme la plupart des autres courses de rallye, vous n’êtes pas autorisé à utiliser les services GPS ou de carte, mais vous devez naviguer à votre guise à travers les cartes de la vieille école sur papier. Emme Hall est le pilote ici avec Rebecca Donaghe comme son navigateur et le rallye traverse un terrain assez difficile.

Il s’agit du Rebelle Rally qui se déroule sur les déserts du Nevada et de la Californie aux États-Unis.

Fait intéressant, la paire a déjà remporté ce rallye l’année précédente dans leur classe, mais c’était une Jeep Wrangler. Un SUV plus adapté à cet effet. Cette fois cependant, ils se sont présentés dans une nouvelle Rolls Royce Cullinan brillante qu’ils ont nommée Elanor. Quoi de plus? Le Cullinan roule sur des pneus d’hiver normaux. Vous voyez, il n’y a pas beaucoup de gens qui prennent le Cullinan hors route et donc il n’y avait tout simplement pas de caoutchouc hors route de 21 pouces disponible pour le Cullinan. Cela n’a cependant pas découragé ces femmes de leur ambition et elles ont décidé de continuer avec les pneus d’hiver eux-mêmes.

C’est tout l’équipement qu’ils pouvaient utiliser pour se frayer un chemin à travers le désert.

Lisez aussi: Vous vous demandez à quoi ressemblera une Suzuki Jimny à cinq portes en Inde? Jetez un œil ici

Alors, comment ont-ils vraiment réussi le rallye avec un SUV Rs 7 crore lorsque les autres se sont retrouvés avec des tout-terrain hard-core comme Pajeros, Wranglers, 4runners et toutes sortes de choses. Seriez-vous surpris si nous vous disons qu’ils ont finalement gagné leur classe avec les Cullinan? Le Roadshow a mis en place une belle vidéo qui montre comment ils l’ont fait et tous les défis à relever sur le chemin. Le Cullinan bleu brillant doit avoir vraiment fait sentir sa présence dans la mer de sable et de SUV tout-terrain. Nous aimons aussi beaucoup l’autocollant de bouteille de champagne sur le côté de la voiture. C’était censé venir en premier, peut-être.

Lisez aussi: Ce domaine Tata modifié définit ce qu’est une modification de bon goût!

Bien sûr, le crédit doit être accordé au conducteur et au navigateur, mais vous devez également apprécier le Cullinan pour avoir simplement pu prendre en charge les choses difficiles. Il n’a jamais été conçu pour aller quelque part comme ça, mais il s’avère que vous pouvez également gagner des rallyes tout en étant cocooné dans le cuir et le luxe. Le Cullinan est propulsé par un V12 double turbo de 6,75 litres développant 563 ch et un énorme couple de 850 Nm! Grâce à ce moteur, les autres véhicules tout-terrain n’ont pas la possibilité de jeter de la poussière sur le Cullinan. L’épisode entier montre également que tout peut être une voiture de rallye si vous êtes assez courageux.