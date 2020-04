Cette Maruti Suzuki Jimny modifiée obtient une tente de camping sur le toit

Maruti Suzuki va lancer l’an prochain le nouveau Jimny en Inde, pour remplacer l’espace vide laissé par le légendaire Gypsy.

La liste des Maruti Jimny modifiés n’est jamais dépassée. Les gens ont apporté toutes sortes de modifications au petit tout-terrain. En voici un qui permet juste un ajustement simple mais très pratique. En fait, très pertinent pour son objectif.

Cette Maruti Suzuki Jimny modifiée obtient une tente de camping installée sur le toit. Donc, vous partez en tout-terrain dans votre Jimny et au fond des bois, pour profiter de la nature, vous pouvez facilement ouvrir cette tente et dormir à l’intérieur.

La tente vient à l’intérieur d’un paquet qui est installé sur le toit. Lorsque vous souhaitez l’utiliser, vous pouvez simplement le retirer ou probablement utiliser un bouton pour l’assembler. À l’intérieur de la tente, il y a un coussin moelleux et une échelle de fortune pour y monter.

Lire aussi: Cette Suzuki Jimny modifiée est prête pour de sérieux tout-terrain

Cependant, ces tentes de camping doivent être choisies très soigneusement pour votre voiture. Chaque voiture a une charge de toit différente. Certaines voitures ne peuvent supporter qu’une charge de toit de 75 kg, certaines jusqu’à 200 kg. En conséquence, vous achetez une tente pour une, deux ou trois personnes. Dans ce cas, Jimny ci-dessus obtient une tente pour deux personnes.

Ces tentes ne sont pas si populaires en Inde en raison de nombreuses règles et réglementations. Cependant, dans les pays étrangers, presque toutes les familles avec un SUV ont cette tente. Si la personne a un camping-car, c’est un scénario complètement différent.

Maruti va lancer le Jimny en Inde au début de 2021. Il a récemment été présenté le quatrième jour de l’Auto Expo 2020. Cependant, contrairement à la version 3 portes disponible dans le monde, nous aurons une version 5 portes. Ce sera plus pratique pour les acheteurs indiens.

Lisez aussi: Est-ce un Mahindra Thar ou un boléro modifié en Jeep Wrangler? Devine!

Jimny obtiendra un moteur à essence à quatre cylindres de 1,5 litre, couplé à un MT à 5 vitesses et à un AT à 4 vitesses. De plus, il n’y aurait pas de technologie haut de gamme que nous voyons dans la spécification mondiale Jimny. Les prix devraient chuter dans la fourchette 8-10 Lakhs.