Cette Isuzu D-Max V-Cross modifiée est la camionnette de vos rêves!

Ce V-Cross Isuzu D-max 2020 modifié sinistre est originaire de Thaïlande et son travail de peinture noir satiné avec ces roues nous a rendus faibles sur nos genoux.

L’Inde n’a pas une culture de camionnette dynamique et nous sommes également limités par des options pour vraiment se matérialiser à ce sujet. La seule camionnette notable que vous pouvez trouver dans le pays est la Isuzu D-Max V-Cross. Pourtant, l’Isuzu D-Max n’a pas vraiment eu beaucoup de succès commercial en Inde. Son seul populaire parmi les amateurs de tout-terrain et à juste titre. Cependant, nous avons ici un Isuzu D-Max V-Cross modifié et c’est le genre de choses de vos rêves. Nous parions que vous baveriez sur des camionnettes aussi si vous en aviez un.

Cette Isuzu D-Max V-Cross modifiée a l’air sinistre avec la peinture noire satinée et ces roues

Cette Isuzu D-Max V-Cross 2020 a été modifiée par Dam Auto Car, basée en Thaïlande. Les pays d’Asie du Sud comme la Thaïlande, l’Indonésie et les Philippines ont une riche culture de camionnettes et constituent une part importante du volume des ventes dans ces pays. Des marques comme Ford, Toyota et Isuzu sont très présentes dans ces pays avec leurs camionnettes. De plus, avec une grande capacité à être modifiés et personnalisés, ceux-ci gagnent en popularité.

Livré avec ce V-Cross modifié, il a reçu une tonne d’améliorations de performances à des fins tout-terrain. Le bras de commande supérieur et l’arbre de transmission avant ainsi que la rotule stabilisatrice proviennent du système de suspension Sun 4 × 4 basé à Bangkok. De plus, l’amortisseur avant Fox 2.0 Performance Series Monotube et l’amortisseur arrière Fox 2.0 en 10 étapes font également partie de l’ensemble personnalisé.

Il a été modifié par Dam Auto Car de Thaïlande

La modification ne fait pas grand-chose au style du camion, sauf pour ces roues bien sûr. Cependant, il obtient une finition de peinture extérieure noire satinée complète qui donne au pick-up son look sinistre et fou. Les roues et les pneus proviennent de Custom Wheel Thailand, tandis que le système de suspension Pro Comp est doté d’un relevage avant de deux pouces et d’un relevage arrière de deux pouces. Il roule sur des jantes H113. En dehors de cela, le style a été identique à celui du stock car avec la grille avant massive, les feux de jour LED en forme de U, les feux de brouillard placés verticalement et la protection de la plaque de protection du dessous de caisse. Ce ne sont que les roues et la finition noire qui donnent à ce camion tout son attrait visuel.

Sur le marché international, l’Isuzu D-max V-Cross est propulsé soit par un moteur diesel 1,9 L soit par un moteur Diesel 3,0 L. Le premier produit 150 ch et 350 Nm de couple tandis que le second produit 190 ch et 450 Nm. Ce V-Cross particulier n’a reçu aucune modification de son moteur. Isuzu a présenté la nouvelle génération de V-Cross à l’international l’année dernière, mais malheureusement, il n’y a pas de nouvelles de son arrivée en Inde de si tôt. D’ici là, vous pourrez régaler vos yeux de ce monstre.