Cette Hyundai Verna s’écrase dans le mur de Qutub Minar; Monte en flammes

Au milieu du verrouillage, cette Hyundai Verna a été signalée dans un accident de haut niveau alors qu’elle s’est écrasée contre le mur de Qutub Minar.

Cette Hyundai Verna a été prise dans trois délits majeurs, dont l’un est lié au verrouillage en cours. Aux petites heures du 4 mai, vers 3 h 30, un homme a percuté sa Verna contre un mur de Qutub Minar. La voiture est entrée dans le complexe périphérique du site archéologique et lui a également causé des dommages.

Le propriétaire est un résident de Mahipalpur et conduisait sa Hyundai Verna sous l’influence de l’alcool. Les gardes ont soudainement vu une voiture casser à l’intérieur du campus et se sont écrasés contre un mur. Les gardes se sont précipités et ont réussi à faire sortir le conducteur de la voiture pour qu’il ne s’enfuie pas. L’instant d’après, la voiture a pris feu.

Le conducteur s’est échappé avec quelques blessures et a été admis à l’hôpital plus tard. Il est un concessionnaire de voitures d’occasion et selon les directives de verrouillage, il n’est pas dans la liste des services exemptés. Cela signifie qu’il était parti en balade. Cet accident s’est produit avant l’ouverture des magasins d’alcool, plus tard dans la matinée.

Avec cet accident, le conducteur a commis trois délits. Le premier est l’alcool au volant, le deuxième cause des dommages à un site du patrimoine mondial et le troisième, enfreint les règles de verrouillage. Un dossier a été enregistré contre le conducteur et, à ce jour, il est toujours admis à l’hôpital. Cependant, il a commis des délits graves qui risquent de lui faire purger une peine de prison.

Le DCP South a également accusé la police sur le terrain de l’avoir laissé voyager pendant le verrouillage. Conformément aux directives, l’accusé ne devrait pas être en itinérance et aurait dû être arrêté au premier poste de contrôle lui-même. Désormais, l’utilisation de véhicules privés est autorisée à Delhi même pour des services non essentiels, mais uniquement dans leurs zones.

Beaucoup de gens irresponsables pensent que puisque les routes sont vides, ce serait le bon moment pour parcourir la ville. Les gens doivent comprendre qu’en s’éloignant, même pour les choses essentielles, ils mettent leur vie ainsi que celle de leur famille en danger.