Cette Hyundai Verna a été la première voiture à recevoir une suspension pneumatique en Inde

Cette Hyundai Verna modifiée a été la toute première voiture en Inde à bénéficier de la technologie de suspension pneumatique. Maintenant, on voit beaucoup de voitures danser avec.

La suspension pneumatique est encore inconnue dans de nombreuses régions de l’Inde. Connu sous le nom de voitures en sac ou lowriders, la tendance de la suspension pneumatique a commencé en 2016 en Inde. Maintenant, 1 voiture sur 10 au Kerala obtient cette configuration. Nous devons croire que les voitures modifiées sont mieux repérées au TN et au Kerala.

Voici la voiture qui a lancé la tendance de la suspension pneumatique en Inde. Les deux générations précédentes ou la Fluidic Hyundai Verna. C’était la toute première voiture à obtenir la technologie. En outre, une grande chose est que la configuration a été entièrement construite en Inde et non importée.

Cette Hyundai Verna modifiée obtient une configuration de suspension Air 1 Performance. Vous pouvez littéralement augmenter ou réduire la hauteur de caisse avec votre téléphone portable. Vers la fin de cet article, nous avons expliqué comment le propriétaire l’exploite par téléphone.

Les autres modifications incluent le kit de carrosserie Vortex, le becquet arrière, les puissants feux de jour à DEL, les roues de performance Zedd et une calandre avant différente. Il obtient également des ailes latérales uniques ainsi que des extensions de kit de carrosserie. Bien que la couleur reste en stock, elle obtient une bande noire.

Aussi élégant ou cool qu’il puisse paraître, la suspension pneumatique est son propre avantage. Il peut endommager le cadre de la voiture s’il n’est pas correctement installé. En outre, une utilisation excessive de celui-ci peut endommager complètement la suspension. Vous ne pouvez pas conduire votre voiture trop vite car cela endommagerait la configuration.

La tendance originale de la suspension pneumatique a commencé aux États-Unis avec des classiques comme Cadillac El Dorado, Ford Thunderbird et Chevrolet Impala. Associé à de la musique hip hop, ce sont les années 70 et 80.

Maintenant, cette fonctionnalité se trouve dans de nombreuses voitures haut de gamme haut de gamme comme Range Rover, Mercedes Classe S et autres. Cependant, dans leur cas, il est monté en usine et vous ne pouvez pas l’ajuster comme on le voit dans cette Verna modifiée du marché secondaire.