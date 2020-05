Cette Honda City modifiée est prête pour de sérieux tout-terrain

Voici un exemple d’une Honda City modifiée de Thaïlande qui embarque du matériel tout-terrain haut de gamme.

Vous êtes-vous déjà demandé si vous pouviez prendre n’importe quelle voiture à l’exception d’un SUV pour le tout-terrain? Il y a encore une chance avec les berlines à hayon à cause de leur garde au sol, mais certainement pas avec les berlines. Cependant, voici un exemple d’une Honda City modifiée qui semble être assez brute pour entreprendre de sérieuses activités tout-terrain.

Comme vous pouvez le voir, le propriétaire a remplacé les pare-chocs normaux par des pare-chocs spécialisés pour le tout-terrain. Vous pouvez littéralement voir le radiateur de la voiture. Ces pare-chocs sont très robustes et peuvent résister à de graves chocs. Ensuite, vous pouvez voir des phares de type projecteur installés sur le toit, évidemment pour un meilleur éclairage.

Ensuite, vous pouvez voir le silencieux d’échappement non pas à l’arrière mais du côté conducteur. Cela garantira que cette ville modifiée peut passer en eau profonde sans créer de problème pour l’échappement. Ensuite, il y a des alliages plus gros avec des pneus tout-terrain à double usage. La suspension a également été relevée afin que le fond ne soit pas gratté.

Il y a deux rails de toit horizontaux qui peuvent servir de support. Le propriétaire a installé un treuil amovible et un jeu de lumières supplémentaires sur les pare-buffles. À part cela, aucune autre modification n’a été apportée à l’extérieur. Les phares et les feux arrière ont également été conservés de la ville d’origine.

Le modèle en question est la génération actuelle Honda City i-VTEC. Cette ville modifiée est située en Thaïlande, où la ville de nouvelle génération est maintenant disponible. La berline obtient une nouvelle plate-forme, un nouveau moteur et un langage de conception complètement actualisé. La nouvelle City est légèrement plus longue et plus large que la City de génération précédente.

La nouvelle ville sera lancée en Inde le mois prochain et ses réservations non officielles ont déjà commencé. Il semblera identique à la ville de spécification thaïlandaise mais continuera avec les moteurs à essence et diesel existants de 1,5 litre. Pour la première fois, City obtiendra également une combinaison diesel-automatique.