Cette Honda Accord est modifiée en une Lamborghini Aventador pour 25 Lakhs

Envie de posséder une Lamborghini Aventador? Voici comment l’humble Honda Accord est convertie en taureau enragé avec des modifications complètes.

Grandir comme passionnés d’automobile, nos garages de rêve sont remplis de Lamborghinis, Ferraris et Mclarens. Je crois que quand j’étais adolescent, la Lamborghini Countach et Ferrari Enzo étaient mes voitures préférées. Il y a un autre agneau qui est aimé de beaucoup et c’est l’Aventador. Vous pouvez en obtenir un fabriqué en Inde pour seulement Rs 25 Lakhs.

Executive Modcar Trendz, basé à Mumbai, a modifié une Honda Accord en Lamborghini Aventador. En dessous, l’ancien V6 Accord. Si vous regardez de loin, vous pourriez en fait le confondre avec l’Aventador. L’équipe de modification a pris soin des moindres détails et les a rendus aussi identiques que possible.

Lisez aussi: Ce domaine Tata modifié définit ce qu’est une modification de bon goût!

Il y a les pare-chocs avant et arrière agressifs, les jantes roues en alliage, le capot surbaissé et les énormes bouches d’aération. La ligne de toit qui tombe à l’arrière avec les feux arrière à LED élégants, la conception de coffre d’origine, encore une fois de grandes bouches d’aération et l’échappement monté sur un seul centre complètent son look de réplique parfaite.

La modification est si détaillée que même le style de porte à ciseaux a été conservé avec la configuration à deux portes. À l’intérieur de la cabine, il y a des sièges de course plus bas. Ensuite, il y a la console centrale de voiture de course premium avec le bouton de lancement rouge et de nombreux autres commutateurs. Ne manquez pas le volant de style Lamborghini.

Toutes ces modifications sont effectuées pour Rs 25 Lakhs et d’autre part, Aventador coûte jusqu’à Rs 6.2 crores en Inde. Nous devons apprécier l’équipe de modification pour avoir fait un excellent travail avec cela. Vous pouvez consulter une autre modification effectuée par la même équipe, où un Accord est modifié en Ferrari F430.

Lire aussi: Honda City 2020 a été modifiée pour ressembler à une voiture de rallye WRC!

L’Accord V6 a été vendu a été vendu il y a de nombreuses années et son moteur de 3,5 litres produisait 271 BHP et 339 Nm de couple maximal. Elle a été et demeure l’une des berlines les plus élégantes, confortables et puissantes de sa catégorie. La berline haut de gamme et un concurrent pour Toyota Camry, est abandonnée en raison des normes d’émission BS6.