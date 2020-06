Cette Hindustan Contessa a été restaurée après 16 ans de rouille!

Après avoir traîné dans une décharge pendant 16 ans, cette Hindustan Contessa a reçu un travail de transformation époustouflant par un garage appelé Modsters et quelle transformation, vraiment! Vous pourriez même vous opposer à une Mustang.

Parmi les ambassadeurs Hindustan et le premier ministre Padminis, s’il y avait une autre voiture qui se démarquait vraiment dans les années 90 et dont on se souvient encore aujourd’hui, ce serait la Hindustan Contessa. L’Hindustan Contessa est même considérée comme la première voiture de muscle de l’Inde et grâce au statut culte dont cette voiture a joui, il n’est pas très difficile de trouver un exemple bien préservé de la Contessa même aujourd’hui. C’est en fait un véhicule assez populaire parmi les collectionneurs de voitures en Inde. Ici cependant, nous avons un exemple d’une Contessa qui était presque une voiture indésirable jusqu’à ce qu’elle devienne quelque chose de tout à fait sensationnel.

Il s’agit d’une Hindustan Contessa qui a été restaurée après 16 ans de rouille.

Ce travail de transformation fou a été effectué par un garage appelé les «Modsters». Une fois trouvée, cette Hindustan Contessa particulière était rouillée jusqu’à son noyau. Il a été abandonné près d’une décharge et il était resté ouvert pendant des années. Toutes les parties du corps, y compris l’intérieur et la mécanique, étaient complètement rouillées. Les quatre portes et ailes ne pouvaient même pas être réutilisées pour la transformation à cause de la rouille. Les gens de Modsters sont donc retournés à la planche à dessin et ont esquissé un tout nouveau design pour la voiture.

Presque tous les panneaux de carrosserie de la voiture transformée sont entièrement nouveaux, mais son toujours assez identifiable en tant que Contessa. Nous devons cependant admettre que cela ressemble plus à un muscle car après la transformation. Le visage reçoit de nouveaux phares à LED avec une calandre redessinée et il y a même un nouveau pare-chocs en métal qui a été soudé sur le visage de cette Contessa. Le séparateur en métal solide en forme de V à l’avant a en fait été inspiré des locomotives à vapeur d’époque et donne à la voiture un look vraiment méchant.

De profil, les jantes en alliage de 17 pouces se démarquent vraiment pour nous. Et vous pourriez même être en mesure d’identifier ces roues car elles proviennent de la BMW Série 5. Cependant, ces roues ne rentreraient pas dans les passages de roue d’origine. Les passages de roues ont donc dû être modifiés et évasés pour s’assurer que les roues s’insèrent correctement en leur sein. Les passages de roue évasés rendent également la voiture plus robuste. Les roues ont été peintes dans une couleur gris foncé fumé et couplées avec la couleur noire minuit sur le reste de la voiture, vous ne la manquerez probablement que dans l’obscurité absolue.

Les intérieurs ont également dû être entièrement refaits pour cette Hindustan Contessa. Les intérieurs ont un tout nouveau look avec des sièges personnalisés, un revêtement en cuir et des coutures en diamant tout autour. Dans l’ensemble, les intérieurs ont également été réalisés avec beaucoup de goût. Il a fallu plus de 400 heures de travail pour reconstruire complètement cette voiture et c’est vraiment souhaitable maintenant que lorsqu’elle gisait rouillée dans une décharge. Nous souhaitons que davantage de voitures abandonnées reçoivent une transformation aussi glorieuse.