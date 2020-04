Cette Ford EcoSport Ran 2 Lakh Kms même après un accident d’une valeur de 5 Lakh

Cette Ford EcoSport a rencontré un accident majeur il y a quelques années. Même maintenant, le SUV fonctionne en bon état sans aucun entretien élevé.

Habituellement, après qu’une voiture a subi un accident majeur, elle commence à poser des problèmes progressivement. Que ce soit des problèmes de moteur ou des bruits de suspension et autres. La plupart des gens essaient ensuite de le vendre à des prix bon marché, ce qui leur fait des pertes importantes.

Eh bien, voici un exemple de Gué EcoSport qui a réussi à échapper à toutes les pertes. Le propriétaire a eu un énorme accident lorsque la voiture n’avait que 8 000 kilomètres. Afin de sauver un auto-pousse-pousse venant du mauvais côté, la voiture est passée sur un diviseur puis s’est retournée.

L’accident s’est produit à une vitesse de 100 à 110 km / h, ce qui montre l’intensité. Cependant, le propriétaire dit que malgré le SUV qui a roulé plusieurs fois, ils se sont échappés avec juste quelques ecchymoses et rayures. Cela montre la qualité de construction solide et fiable d’EcoSport.

De plus, la voiture a été complètement endommagée par l’avant. Le moteur, les pare-chocs avant, les portes et l’essieu ont tous été endommagés. Un pneu est littéralement sorti parce que l’essieu était cassé. Il n’y a eu aucun dommage majeur à la partie arrière ainsi qu’au toit.

Le propriétaire a obtenu tout cela fixé avec une réclamation d’assurance de Rs 5 Lakhs. Ce montant élevé de réclamation pour une voiture qui vaut 11-12 Lakhs. Vous imaginez les dégâts. Il a fallu quelques mois pour réparer la voiture, mais maintenant, le propriétaire a une autre mise à jour pour vous.

Jusqu’à présent, la Ford EcoSport a parcouru plus de 2,25 kilomètres Lakh. Il a littéralement parcouru plus de 2 kilomètres Lakh depuis l’accident. Le propriétaire dit qu’il n’a rencontré aucun problème avec la voiture au fil des ans. L’entretien est l’habituel que tout propriétaire EcoSport paie et pas une seule pièce n’a posé de problème majeur depuis lors.

Cela montre que si une voiture a une bonne et robuste qualité des matériaux utilisés, elle gardera la sécurité du propriétaire et l’entretien faible. Il en va de même avec Ford, qui est connu pour garder la sécurité de son propriétaire et aussi être assez léger dans ses poches.