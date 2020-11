Cette fonctionnalité pourrait-elle enfin permettre à Valorant de rivaliser avec CS: ​​GO?

Depuis la sortie de Valorant en 2020, le jeu a été comparé à l’infini à Counter-Strike: Global Offensive. CS: GO est avant tout le père de tous les jeux FPS tactiques. Valorant est extrêmement populaire dans le genre pour ses styles de jeu rapides et ses graphismes attrayants de type bande dessinée. Récemment, le jeu est même entré dans le genre compétitif.

Naturellement, plus de joueurs que jamais comparent Valorant à CS: GO maintenant. L’une des fonctionnalités en question est le GOTV de CS: GO. Le puissant navigateur GOTV de CSGO permet aux joueurs de regarder les flux de jeu à l’intérieur du jeu. Considérez-le comme une chaîne de télévision pour les flux CS: GO.

Les joueurs peuvent choisir entre des tournois et des streams occasionnels. L’onglet «Regarder» héberge également des événements en ligne que les joueurs peuvent regarder. La fonctionnalité aide en outre à regarder tout le contenu officiel de CS: GO à travers la planète en un seul endroit.

GOTV la dernière pièce du puzzle pour Valorant?

La fraternité du jeu qui aime Valorant pense qu’elle a besoin de cette fonctionnalité pour vraiment rivaliser avec CS: ​​GO en termes de popularité et d’audience.

Valorant a besoin d’un système comme le GOTV de CSGO de VALORANT

Valorant est peut-être un dérivé de CS: GO mais Riot a créé un jeu beaucoup plus avancé mécaniquement. Le jeu incorpore des agents et leurs pouvoirs, qui agissent comme un substitut à l’utilisation de tactiques et mortelles.

Les joueurs novices regardent souvent les pros jouer pour comprendre comment utiliser au mieux ces agents. Jouer dans les virages, tirs au début des rounds, planter des pointes sans détection, tout est un plan de match qui doit être appris. Pour les joueurs amateurs, regarder ces streams est d’une grande aide.

De plus, GOTV permet aux joueurs de parcourir la carte et de voir également le jeu depuis TPP. Non seulement Counter-Strike, mais d’autres jeux comme League of Legends ont également intégré cette fonctionnalité.

Faites la possibilité de regarder des matchs en direct de joueurs de haut rang. de VALORANT

Une rumeur circulait selon laquelle Riot introduirait un système de relecture dans le jeu, mais il n’y a toujours pas de mot sur la fonction TV. Peut-être que lors d’une mise à jour ultérieure, ou d’un épisode ASKValorant, nous en apprendrons plus sur toute amélioration dans ce sens de la part des développeurs.

