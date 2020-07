Cette fois-là, Russell Crowe a été convaincu qu’il était remplacé sur LA Confidential

Comme nous le savons, Russell Crowe a conservé son rôle. Et cela l’a catapulté plus loin sur la route de la super célébrité, le plaçant sur les radars de réalisateurs tels que Michael Mann et Ridley Scott, menant à des rôles de film tels que L’initié et Gladiateur. Mais au moment de LA Confidentiel, Crowe a eu un peu de chaleur (grâce à Mort ou vif et Virtuosité), mais pas assez pour calmer ses nerfs d’avoir été remplacé à mi-projet par un puissant Sean Penn, qui sortait de Homme mort marchant, Chemin de Carlito et David Fincher’s Le jeu vers cette heure-ci.