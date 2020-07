Cette fois-là, Charlize Theron a dû s’entraîner plus longtemps que ses co-stars du travail italien

Si tu n’as pas vu Le travail italien, Charlize Theron a joué le rôle de Stella Bridger, la fille de John Bridger de Donald Sutherland, qui était un cracker qualifié comme son père. Les autres compagnons de casting de Theron comprenaient notamment Mark Wahlberg, Edward Norton, Jason Statham, Seth Green et Mos Def. Le travail italien a été un succès critique et commercial, et pendant un certain temps, il a été question de faire une suite appelée Le métier brésilien, mais ce projet n’a jamais avancé.