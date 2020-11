Cette application de messagerie populaire vous rend vulnérable aux regards indiscrets et au vol de médias

Récemment, nous avons signalé VivaVideo, encore une autre application disponible sur Google Play qui pourrait mettre les utilisateurs d’Android en danger, en essayant d’initier des abonnements premium et en diffusant des « publicités invisibles », volant essentiellement de l’argent à l’utilisateur. Peu de temps avant, entreprise de sécurité Avast a également répertorié 21 applications entières qu’il vaut mieux éviter, car il a été constaté qu’elles bombardaient les utilisateurs de publicités, même en dehors de l’application elle-même, entre autres choses.Mais tous les dangers des applications Android ne proviennent pas d’une intention malveillante, parfois d’un développeur. n’est tout simplement pas assez prudent ou attentionné pour protéger ses utilisateurs. Un tel cas maintenant signalé par une entreprise de cybersécurité Trustwave aurait divulgué des données utilisateur, sous la forme d’images d’utilisateurs et d’autres médias partagés dans des sessions de messagerie privées entre ses utilisateurs et ceux qui ne disposent pas de l’application.

L’application, nommée GO SMS Pro, ressemble à une application de messagerie moyenne, comme Facebook Messenger, et promet de « crypter les messages et protéger votre vie privée ».