C’était la nuit avant le jour de la vie – / Film

Il n’y a pas de nouveau Guerres des étoiles film (ou beaucoup de films en général) à venir en salles cette année. Mais Lucasfilm et Disney essaieront de le rattraper avec l’arrivée du LEGO Star Wars Holiday Special. Sur les traces du jeu spécial vacances original dans le Guerres des étoiles univers, cette nouvelle production animée célèbre Life Day.

Avant le début des festivités, Rey doit en savoir plus sur la Force dans un mystérieux temple Jedi, mais elle est par inadvertance envoyée dans une aventure à travers le temps qui lui fait revivre des moments emblématiques Guerres des étoiles histoire avec des personnages de toute la saga Skywalker. Regarder le LEGO Star Wars Holiday Special bande-annonce pour voir toute la folie du crossover.

Bande-annonce spéciale des fêtes LEGO Star Wars

Même si les acteurs de la voix avaient l’habitude de jouer certains des personnages principaux de la nouvelle trilogie sont très convaincants dans cette bande-annonce, Daisy Ridley, John Boyega et Oscar Isaac ne sont pas revenus pour reprendre leurs rôles. Mais il y a une poignée d’acteurs de la franchise Star Wars prêtant leur voix à la spéciale, y compris Kelly Marie Tran comme Rose Tico, Billy Dee Williams comme Lando Calrissian, et Anthony Daniels comme C-3PO. Plus, La guerre des clones acteurs Matt Lanter (Anakin Skywalker), Tom Kane (Yoda, Qui-Gon Jinn), James Arnold Taylor (Obi-Wan Kenobi), et Dee Bradley Baker (Clone Troopers) sont également revenus.

Étant donné que d’autres productions LEGO animées et jeux vidéo ont toujours incorporé de l’humour familial, cela permet des situations amusantes et des croisements. Nous avons deux Han Solos apparaissant ensemble et décidant qui tirera en premier sur Greedo, vous avez l’empereur Palpatine agacé que Kylo Ren se promène sans chemise, et Dark Vader et Rey interrompant une bataille au sabre laser pour remarquer à quel point l’enfant est mignon Le mandalorien.

Le LEGO Holiday Special est dirigé par Ken Cunningham et écrit par David Shayne, qui est également co-producteur exécutif avec James Waugh, Josh Rimes, Jason Cosler, Jacqui Lopez, Jill Wilfert et Keith Malone.

Directement à la suite des événements de « Guerres des étoiles: The Rise of Skywalker », Rey laisse ses amis se préparer pour le jour de la vie alors qu’elle se lance dans une nouvelle aventure avec BB-8 pour acquérir une connaissance plus approfondie de la Force. Dans un mystérieux temple Jedi, elle est lancée dans une aventure inter-temporelle à travers des moments bien-aimés dans Guerres des étoiles histoire cinématographique, entrant en contact avec Luke Skywalker, Dark Vador, Yoda, Obi-Wan et d’autres héros et méchants emblématiques des neuf films de la saga Skywalker. Mais reviendra-t-elle à temps pour le festin du jour de la vie et apprendra-t-elle le vrai sens de l’esprit des fêtes?

Le LEGO Holiday Special sortira sur Disney + le 17 novembre 2020.

