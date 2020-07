Cet ordinateur portable Acer à 144 Hz est 25% de réduction et il est parfait pour les jeux Esports (États-Unis uniquement)

Les ordinateurs portables de jeu prennent leur envol ces derniers temps, avec les processeurs Intel Comet Lake-H et AMD Renoir, et les GPU Nvidia Max Q actualisés offrant tous des mises à niveau fantastiques pour ordinateurs portables. Mais cela signifie également que ces ordinateurs portables ne pas l’utilisation de l’un de ces nouveaux composants a fait l’objet de baisses de prix assez importantes, ce qui en fait des offres de valeur incroyable. Des ordinateurs portables comme ce Acer Predator Helios 300.

Le Predator Helios 300 dispose d’un processeur Intel Core i7 9750H, d’un processeur graphique Nvidia GeForce GTX 1660 Ti, d’un SSD NVMe de 512 Go, de 16 Go de RAM DDR4 et, peut-être plus important encore, d’un écran 1080p FHD (Full HD) de 144 Hz avec un temps de réponse de 3 ms. Ce que cela signifie en fin de compte, c’est que pour 370 $ (25%) de moins que son prix de détail, à un bas 1129,99 $ US pour ceux d’entre vous aux États-Unis, vous obtenez une machine intelligente et portable capable de jouer à n’importe quel titre d’esport moderne de manière fluide et réactive. à 144Hz.

Ce n’est pas seulement idéal pour les titres d’esport, bien sûr – cet ordinateur portable peut jouer à n’importe quel jeu moderne et graphiquement intensif avec des réglages élevés à une fréquence d’images confortable – mais son écran de 144 Hz et son faible temps de réponse, combinés aux puissantes performances à un seul thread de son processeur, en font pour une machine parfaitement adaptée aux titres eSports comme CS: GO ou Valorant.

Le Core i7 9750H est une centrale électrique d’un processeur d’ordinateur portable, avec 6 cœurs, 12 threads et une horloge boost jusqu’à 4,5 GHz. La plupart des titres d’esports en ligne sont assez gourmands en ressources processeur par rapport à de nombreux jeux à un seul joueur, car ils nécessitent des calculs de processeur complexes à effectuer plus souvent pour déterminer les interactions entre joueurs, par exemple.

Combinez le processeur puissant avec un GPU capable de rendre facilement les graphiques de n’importe quel moteur moderne, et vous avez un sacré machine – mais ce n’est pas tout. La principale chose qui fait de cet ordinateur portable une excellente option eSport est son écran 144Hz, 3ms. Certains des meilleurs moniteurs de jeu offrent la combinaison de taux de rafraîchissement élevés et de temps de réponse faibles, et pour une bonne raison.

Un moniteur 144Hz signifie que si votre jeu fonctionne à une fréquence d’images élevée (comme il fonctionnera sûrement sur cet ordinateur portable), chaque dernière de ces images est affichée sur votre écran, ce qui permet une expérience de jeu plus fluide qui ne manque pas. ces cadres cruciaux où la tête de l’ennemi est placée juste sous votre réticule. Combinez cela avec un temps de réponse faible qui réduit le flou de mouvement, et vous obtenez un écran qui montre toute l’action aussi facilement et clairement que possible. Parfait pour les jeux en ligne compétitifs.

