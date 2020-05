Cet intercepteur personnalisé 650 est exactement la façon dont RE devrait construire un brouilleur

Il s’appelle Royal Enfield Interceptor 650 MCH Scrambler et il a été construit par Moto Classic House pour un certain concessionnaire RE en Lettonie avec de véritables accessoires Royal Enfield dans le mélange.

Les personnalisations et les modifications sont presque synonymes des motos Royal Enfield et la dernière à en profiter vraiment est l’Interceptor 650. Les Royal Enfield 650 Twins ont été un grand succès sur les marchés internationaux, plus que ce que nous pouvons percevoir. Naturellement, l’Interceptor 650 est également un favori pour les travaux de personnalisation à l’échelle internationale, à tel point qu’un concessionnaire Royal Enfield de Lettonie propose d’offrir un Interceptor 650 sur mesure pour une prime décente et la moto est absolument magnifique.

Comme il s’agit d’un travail de modification au niveau du concessionnaire, il n’est pas plus authentique que cela. Son appelé le Royal Enfield Interceptor MCH Scrambler et il a été construit par Moto Classic House pour un certain concessionnaire RE. Il utilise également plusieurs accessoires d’origine Royal Enfield. Cette moto se démarque vraiment de tous les autres Interceptor 650 personnalisés que nous avons vus par le passé. Regardons dans un peu plus de détails. La moto porte toujours le schéma de couleurs peint en usine, mais ensuite, plusieurs modifications y ont été apportées par la suite.

Les ailes avant et arrière ont été coupées pour un look brouilleur typique et il y a même un porte-bagages à l’arrière pour transporter de petits bagages. Les phares ont une finition entièrement noire avec un boîtier en maille et il y a même une visière qui est un véritable accessoire Royal Enfield. Le réservoir de carburant est également livré avec une genouillère comme nous le voyons dans les modèles Classic 350. Les vrais changements sont cependant le nouveau système d’échappement, les pneus à double usage et le guidon.

Le travail de modification comprend également plusieurs accessoires de rechange ainsi que des accessoires d’origine Royal Enfield.

L’Interceptor MCH Scrambler est équipé d’un échappement Zard Scrambler. Il a non seulement l’air cool avec mais aide également à raser un énorme 12 kg du poids de la moto. La moto d’origine a un poids à vide de 202 kg et une garde au sol de 174 mm. Avec le système d’échappement relevé, vous avez un peu plus de garde au sol pour jouer lorsque vous prenez la piste de gravier. Un autre changement important sur cette moto est le guidon de motocross de type vélo. Il y a également beaucoup moins de chrome sur cette moto en raison des personnalisations.

Enfin, ce Royal Enfield Interceptor 650 roule sur des pneus 110 / 80-18 à l’avant et des pneus 140 / 80-18 à l’arrière, tous deux enveloppés de caoutchouc à double usage Michelin Anakee. La moto d’origine fonctionne avec des pneus de taille 100 / 90-18 à l’avant et 130 / 70-18 à l’arrière. Il est propulsé par le même moteur 648 cm3 à double parallèle, SACT, refroidi par air qui produit 47 ch et 52 Nm de couple maximal. Le moteur reçoit également un booster ECU qui devrait considérablement augmenter les performances. Cette modification devrait également donner à Royal Enfield quelques idées sur leur propre 650 Scrambler qui, selon les rumeurs, seraient en préparation.