Cet hélicoptère Tata Nano modifié peut-il voler? Passer à la caisse!

Vous êtes-vous déjà demandé si une voiture pouvait être convertie en hélicoptère? De plus, s’il était converti, pourrait-il voler? Voici un Tata Nano modifié qui vous donne une idée.

Beaucoup de gens rêvent de s’asseoir dans un hélicoptère au moins une fois dans leur vie. Certains souhaitent également en posséder un. Cependant, un hélicoptère a un prix en crores et est très difficile à entretenir. N’oubliez pas, vous devez également apprendre à le monter.

Cet homme de l’Uttar Pradesh a décidé de vivre son rêve. Il a modifié son Tata Nano et l’a converti en hélicoptère. La voiture la moins chère de l’Inde est donc un hélicoptère ici. Cependant, nous tenons à vous informer qu’il ne peut pas voler et n’est qu’une pièce maîtresse.

Cependant, le propriétaire a modifié en utilisant les bonnes pièces et chaque spectateur demanderait s’il pouvait voler. Il y a les pales et les rotors présents et le corps complet a été parfaitement sculpté en hélicoptère. Probablement, s’il n’y avait pas de roues, beaucoup auraient cru qu’il s’agissait d’un hélicoptère.

Même à l’intérieur de la cabine, les cadrans et les commandes ont été modifiés comme pour un hélicoptère. Il y a un volant avec des commutateurs complètement différents. De plus, il y a un revêtement beige haut de gamme équipé d’un levier de frein à main sur mesure.

C’est l’une des modifications les plus rares et les plus audacieuses que l’on ait vues. Imaginez-vous conduire cette voiture sur la route. Chaque personne vous regardera, choquante. De plus, le gars a choisi la voiture parfaite pour ce travail qui est déjà en passe de devenir une légende.

Tata Nano aurait été interrompu en 2019, mais la marque l’a nié. Même maintenant, vous pouvez obtenir un Nano mais uniquement sur commande. Il sera spécialement réalisé à cause de votre commande. En raison des règles de sécurité et des normes BS6, il a maintenant été abandonné.