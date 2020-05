Cet accident montre la sécurité et la qualité de construction de Tata Harrier

Ce Tata Harrier a été impliqué dans un accident à grande vitesse et malgré le fait que les airbags ne se sont pas ouverts, il a sauvé la vie des passagers.

Bien qu’il n’y ait pas de test de sécurité sur le Tata Harrier, nous connaissons tous la qualité de construction du SUV. La plupart des voitures Tata ont reçu une cote de sécurité de 4 et 5 étoiles, notamment Tiago, Tigor, Nexon et Altroz. Cet accident de Harrier montre la sécurité de la voiture malgré des dommages importants.

Ce Tata Harrier a perdu le contrôle en passant à grande vitesse et a fait un écart si fort qu’il a basculé plusieurs fois. Enfin, la voiture a été retrouvée à l’envers avec de graves dommages à la voiture. Les passagers à l’intérieur de la voiture se sont échappés avec quelques rayures et rien d’autre. De plus, ils se sont enfuis sans que les airbags ne s’ouvrent.

Tout d’abord, pour que les airbags s’ouvrent, l’impact doit venir de l’avant. Dans ce cas, il n’y a aucun dommage à l’avant ou à proximité des capteurs d’airbag. De plus, vous pouvez voir que le pilier A est complètement endommagé, le côté conducteur recevant le maximum de dommages. Le capot, le toit et les ailes latérales ont été froissés.

Si vous voyez, les pneus sont toujours en forme et vers les passagers arrière, les dégâts sont faibles. Les pare-brise avant et arrière ont été complètement brisés. Cela nous montre l’immense qualité de construction et la sécurité que Tata Harrier offrira à ses acheteurs. Nous avons vu encore plus de cas avec le Nexon. Dans un cas, un poteau électrique est tombé sur un Nexon et les passagers ont quand même réussi à repartir sans blessure majeure.

Le mode en question est le modèle pré-lifting et une garniture de milieu de gamme avec deux airbags. Plus tôt cette année, Tata a lancé le lifting Harrier avec un moteur conforme BS6. Il a obtenu la même unité turbo-diesel de 2,0 litres, mais produit maintenant 170 PS au lieu de 140 PS. En outre, Tata propose désormais une boîte de vitesses automatique avec le SUV.

Dans son segment comprenant Mahindra XUV500, MG Hector, Jeep Compass, Hyundai Creta et Kia Seltos, Harrier pourrait bien être la voiture la plus solide. Pendant ce temps, les caractéristiques de sécurité à bord comprennent six airbags, ABS avec EBD, ESP, Hill Hold et Descent Control, feux de brouillard avant avec fonction de virage et caméra de stationnement arrière.