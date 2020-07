Cet accessoire répondra à une peur qui vous empêche d’installer la version bêta d’iOS 14

Vous souhaitez essayer certaines des nouvelles fonctionnalités de votre Apple iPhone avec iOS 14 si mal que vous pouvez le goûter. Vous pouvez installer la version bêta d’iOS 14, utiliser les nouveaux widgets de style Android, trouver vos applications plus rapidement avec la bibliothèque d’applications, profiter de vidéos en streaming tout en multitâche avec image dans l’image, et plus encore. Mais peut-être avez-vous tenu compte de notre avertissement concernant la non-installation d’une version instable d’iOS sur votre pilote quotidien et vous avez peur de le faire.

Si vous souhaitez installer la version bêta d’iOS 14, l’utilisation d’un boîtier de batterie peut résoudre l’un des problèmes liés à l’installation d’une version bêta.



Avec une version bêta d’iOS, certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner et il peut s’agir de fonctionnalités que vous comptez posséder pour le travail ou la maison. En outre, les versions bêta des systèmes d’exploitation mobiles sont réputées pour réduire considérablement la durée de vie de la batterie. Vous n’aimeriez pas voir la durée de vie exceptionnelle de la batterie du iPhone 11 Pro Max réduit lors de l’utilisation de la version bêta d’iOS 14. Si la réduction de la durée de vie de la batterie est la seule chose qui vous sépare de l’installation de la version bêta d’iOS 14, il y a quelque chose que vous pouvez faire – une sorte de solution de contournement – qui vous permettrait d’installer la version bêta sans vous soucier de la batterie de votre téléphone. de bonne heure.

L’installation d’un boîtier de batterie comme celui de Casely pourrait vous permettre de profiter de la version bêta d’iOS 14 sans vous soucier de la réduction de la durée de vie de la batterie Voir aussi Powerbeats Pro sort aujourd'hui dans quatre nouvelles couleurs sauvages

La solution la plus simple est d’acheter une batterie externe et de la garder avec vous toute la journée. L’inconvénient est que vous pourriez en avoir besoin d’un avec une capacité énorme. Par exemple, nous avons utilisé une banque de 30000 mAh et elle a beaucoup plus de puissance que ce que vous auriez besoin d’utiliser tout au long d’une journée; Bien qu’il soit idéal pour les voyages de camping ou au cas où une tempête provoque une panne de courant prolongée, ce n’est pas non plus ce que vous pourriez appeler de poche. Même une batterie externe plus petite doit rester attachée à votre iPhone via un câble de chargement.

Le meilleur moyen d’installer la version bêta d’iOS 14 sur votre iPhone sans vous soucier de la réduction drastique de la durée de vie de votre batterie est probablement d’acheter un boîtier de batterie. De cette façon, vous n’avez pas à transporter de câble à tout moment. Par exemple, l’étui Casely Power 2.0 pour l’iPhone 11 Pro Max contient une batterie de 4800 mAh que vous pouvez allumer chaque fois que la batterie de l’appareil commence à s’épuiser. Et le boîtier prend également en charge le chargement sans fil. D’autres sociétés proposent un étui de batterie pour les utilisateurs d’iPhone, y compris l’accès au pack de jus mophie de 2200 mAh et l’étui de batterie intelligent iPhone 11 Pro Max d’Apple avec une batterie d’une capacité de 1430 mAh. En fonction de la perte d’autonomie de la batterie subie avec la version bêta, vous voudrez probablement choisir un étui doté d’une batterie avec au moins la même capacité que la batterie d’origine de votre téléphone. Par exemple, étant donné que l’iPhone 11 Pro Max a la plus grande capacité de batterie de tous les iPhone, un étui contenant une batterie de 3969 mAh ou plus serait la solution.

Voici comment télécharger la version bêta d’iOS 14 sur votre iPhone



Disons que vous achetez un boîtier de batterie et que vous êtes prêt à installer la mise à jour. Tout d’abord, vous devez sauvegarder entièrement vos données. Sur l’appareil sur lequel vous installez la version bêta, accédez à la Page du programme du logiciel Apple Apple Beta. Enregistrez votre appareil et accédez à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle . Installez la version bêta d’iOS 14 et redémarrez votre téléphone. C’est tout ce qu’on peut en dire. Si vous souhaitez revenir à iOS 13, vous devrez effectuer une réinitialisation d’usine, c’est pourquoi la sauvegarde de vos données en premier est une étape si importante.

Gardez à l’esprit que la réduction de la durée de vie de la batterie n’est que l’un des problèmes qui pourraient survenir lors de l’installation de la version bêta d’iOS 14. Très probablement début septembre, la version finale d’iOS 14 sera publiée et la durée de vie de la batterie de votre iPhone devrait revenir à la normale et, espérons-le, tous les bogues seront exterminés. Mais si ce sont les craintes de la vie de la batterie qui vous empêchent de consulter la version bêta d’iOS 14, un boîtier de batterie peut être un bon moyen d’apaiser ces craintes afin que vous puissiez être le premier de votre bloc à utiliser les clips d’application.