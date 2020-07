C’est votre vision la plus claire à ce jour du Galaxy Z Fold 2 de Samsung

Le Galaxy Z Fold 2 de Samsung semble avoir été révélé à travers certaines des images les plus claires à ce jour.

Ils prennent en charge les revendications d’un grand écran externe, d’un écran interne sans encoche et de repères Galaxy Note 20.

Il semble également avoir une nouvelle conception de charnière.

Il n’y aura peut-être pas beaucoup de mystère sur le Galaxy Z Fold 2 au moment où l’événement Unpacked de Samsung commencera le 5 août. Le fournisseur de fuites bien connu Ishan Agarwal et MySmartPrice ont publié une avalanche de rendus qui semblent montrer le nouveau téléphone pliable plus en détail que les fuites précédentes et soutiennent ces rumeurs antérieures.

D’une part, cela semble indiquer plus clairement que le Z Fold 2 est un cousin du Galaxy Note 20, avec une bosse d’appareil photo et une esthétique globale similaires. Il semble y avoir une charnière mise à jour, bien qu’il soit difficile de dire si une fonctionnalité a changé.

Plus important encore, la fuite soutient bon nombre des rumeurs entourant les écrans. L’écran externe est beaucoup plus grand (on pense qu’il mesure 6,2 pouces), remplissant désormais toute la surface. Le paravent de signature ne semble pas non plus avoir l’encoche d’angle du Fold de première génération. Il devrait être légèrement plus grand à 7,7 pouces de diamètre et utiliser une caméra perforée.

Lire la suite: Tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le Samsung Galaxy Z Fold 2

Les images ne disent pas grand-chose sur les composants internes du téléphone, mais selon le passé, le Z Fold 2 emprunte beaucoup à la série Galaxy S20. Vous pouvez vous attendre à un appareil photo 64MP pour les prises de vue zoom basées sur les cultures, ainsi qu’à des appareils photo principaux et ultra-larges 12MP. Il pourrait également ajouter la prise en charge de la 5G et contenir jusqu’à 512 Go de stockage. Il n’est pas certain que le nouveau téléphone pliable utilisera un Snapdragon 865 ou 865 Plus, bien que le 865 Plus du Galaxy Z Flip 5G suggère que le nouveau processeur est le plus probable.

Il n’y a toujours pas d’indices solides sur la date de livraison du nouveau Fold ou sur le fait qu’il y aura un changement par rapport au prix de 1980 $ du premier modèle. Cependant, ces rendus suggèrent que le Z Fold 2 sera une amélioration significative (mais pas radicale) de la formule de son prédécesseur.