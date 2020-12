C’est une vie merveilleuse: 12 faits en coulisses sur le film de Noël classique

Le baiser de la banque était impulsif et pas dans le scénario

Souvent, les meilleurs moments de cinéma se produisent en ce moment. Une décision spontanée se produit, quelque chose qui n’a pas été écrit ou planifié, et il est scellé sur le film et a fait une partie éternelle de l’histoire du cinéma. C’est la magie des films, et il y a des millions d’exemples à trouver. Un tel exemple est dans C’est une vie magnifique.

Pendant la scène où la banque menace de fermer Building & Loan le jour du mariage de George et Mary, un personnage fait un modeste prêt de 17,50 $. Un George Bailey ravi l’embrasse impulsivement, et apparemment, cette décision n’a pas été prise avant le tournage. Ou, du moins, Ellen Corby, l’actrice qui jouait le rôle de cette résidente de banque à la recherche de prêts, ne savait pas que c’était le plan. Par conséquent, les réactions surprises des personnages étaient la vraie affaire. Rien de bidon à ce sujet.