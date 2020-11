« C’est une tempête différente de celle de l’année dernière »

L'Oréal Paris CC Crème C'est Magic CC Crème embellisseur de teint anti-rougeurs

Une sensation peau nue inédite, un teint unifié et lumineux, sans rougeurs. Dès 7 jours*, la peau est visiblement améliorée. Succombez au no make up (être maquillé sans en avoir l'air) et adoptez une peau nue parfaite en un coup de baguette magique ! Convient à tous types de peaux. Non comédogène. FPS 20.